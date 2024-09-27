شاومي تكشف عن هاتفي Redmi Note 14 Pro

أعلنت شركة شاومي رسميًا هاتفي Redmi Note 14 Pro و +Redmi Note 14 Pro خلال حدث إعلامي عقدته في الصين.

ويأتي الهاتفان بشاشة OLED منحنية قياسها 6.67 إنشات بتردد قدره 120 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة، وتقنية التعتيم PWM بتردد يصل إلى 1920 هرتزًا، وهي محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.

ويعمل هاتف +Redmi Note 14 Pro بمعالج Snapdragon 7s Gen 3 من كوالكوم مع شريحة مخصصة لتقوية الإشارة اللاسلكية باسم Xiaomi Pascal T1.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Light Fusion 800، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 2.5 مرة.

وأما هاتف Redmi Note 14 Pro فيعمل بمعالج Dimensity 7300-Ultra من ميدياتيك، ويضم مستشعر Sony LYT-600 للكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف +Redmi Note 14 Pro على بطارية كبيرة بسعة قدرها 6200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 90 واطًا، في حين يأتي هاتف Note 14 Pro ببطارية سعتها 5500 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا.

ويبدأ سعر هاتف Redmi Note 14 Pro من 200 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر هاتف +Redmi Note 14 Pro من 300 دولارٍ أمريكي، وستبدأ شاومي طرح الهاتفين في الصين أولًا، على أن يصلا المزيد من الدول حول العالم في وقتٍ لاحق من العام الجاري.