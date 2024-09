شاومي تعلن أجهزة تلفاز بقياس يصل إلى 100 بوصة

أعلنت شاومي الإطلاق العالمي لأجهزة التلفاز Xiaomi TV Max 100 و Xiaomi TV Max 85. ويبدأ سعر النموذج المزود بشاشة بقياس قدره 85 بوصة من 1300 يورو (نحو 1460 دولار)، في حين يبدأ سعر النموذج المزود بشاشة بقياس قدره 100 بوصة من 2000 يورو (نحو 2240 دولار).

ويقدم كلا الجهازين تجربة مسرح منزلي بتصميم بسيط وإطارات معدنية، ويوفران وضع صانع الأفلام، الذي يتيح لك مشاهدة الأفلام كما كان من المفترض أن تُشاهد.

ويأتي كلا النموذجين بشاشات من نوع Quantum Dot QLED تدعم دقة قدرها 3840×2160 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا وزمن انتقال منخفض قدره 4 ميلي في الثانية، إلى جانب دعم لوحة الألوان DCI-P3 بمقدار 94 في المئة.

ويتميز جهازا شاومي بتقنية دولبي فيجين ودولبي أتموس للحصول على صور سينمائية وصوت غامر. ويوجد أيضًا دعم لمعدل التحديث المتغير و AMD FreeSync Premium و HDMI 2.1 لتحسين المرئيات.

ويتضمن كلا الجهازين أيضًا التحكم في Xiaomi Watch 2 وتكامل Google TV. ويعتمد جهازا التلفاز على معالجة معززة بالذكاء الاصطناعي.

ويتميز كلا النموذجين بوحدة معالجة مركزية رباعية النواة وبوحدة المعالجة الرسومية Mali-G52 وذاكرة وصول عشوائي قدرها 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 32 جيجابايت من أجل تثبيت التطبيقات.

وفيما يتعلق بالاتصال، فإنهما متطابقان، إذ يدعم جهازا شاومي تقنية البلوتوث 5.2 ومعيار الشبكة اللاسلكية المزدوج النطاق Wi-Fi 6 و HDMI 1 و HDMI 2 و HDMI 2 eARC مع وجود 3 منافذ من نوع HDMI 2.1 تدعم CEC و ALLM و VRR.

كما يدعم جهازا شاومي +HDR10 و HLG و MEMC بدقة تصل إلى 4K UHD وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويوجد منفذ USB 2.0 ومنفذ USB 3.0 وإيثرنت ومخرج صوت رقمي بصري ومنفذ لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم وفتحة +CI وأنظمة البث DVB-T2+C و DVB-S2.

وفي حال كنت ترغب في إرسال محتوى من أجهزتك الأخرى إلى التلفاز، فإن أجهزة شاومي تدعم Google Chromecast و Miracast و Apple AirPlay، مما يتيح التوافق مع أجهزة أندرويد وآبل.

ويمكنك أيضًا التحكم في الجهازين من بُعد عبر تطبيق Xiaomi TV. وتطرح شاومي كلا النموذجين مع حوامل معدنية متميزة، مع إمكانية تثبيتها على الحائط.

Meet our most accessible ultra-large screen TV yet!#XiaomiTVMax100 is crafted to deliver immersive, big-screen entertainment to more homes, all without compromising on quality. 📺#XiaomiLaunch pic.twitter.com/mbVxSl5oPX

— Xiaomi (@Xiaomi) September 26, 2024