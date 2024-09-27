شاومي تطلق سلسلة هواتف Xiaomi 14T

أعلنت شاومي إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 14T الجديدة، التي تتضمن إصدارًا أساسيًا بالإضافة إلى إصدار “برو”.

ويأتي هاتف Xiaomi 14T بشاشة AMOLED من نوع CrystalRed قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها 2,712 × 1,220 بكسلًا، مع معدل تحديث قدره 144 هرتزًا، ويصل سطوع الشاشة إلى 4000 شمعة بحد أقصى.

ويعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 8300 Ultra الذي يوفر تحسينات بنسبة قدرها 20% في أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) و 60% في أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ويحمل الهاتف ذاكرة عشوائية قدرها 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، مع سعة تخزين قدرها 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويتضمن الهاتف مستشعر الصور IMX906 من سوني وكاميرا ثلاثية، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بعدسة Leica Summilux التي تعمل بكفاءة عالية في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويتميز هاتف Xiaomi 14T Pro بمواصفات مشابهة للإصدار الأساسي، لكنه يوفر سعة تخزين تصل إلى تيرابايت ومعالجًا أقوى، وهو +MediaTek Dimensity 9300، بالإضافة إلى حساس Light Fusion 900.

ويحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، ويدعم هاتف Xiaomi 14T سرعة شحن تصل إلى 67 واطًا، في حين يدعم إصدار برو الشحن بقوة تصل إلى 120 واطًا، والشحن لاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

ويتوفر هاتف Xiaomi 14T بأربعة ألوان، وهي الرمادي والأزرق والأسود والأخضر، في حين يتوفر هاتف Xiaomi 14T Pro بثلاثة ألوان، وهي الرمادي والأزرق والأسود.

وتطلق شاومي هاتف Xiaomi 14T بسعر يبدأ من 650 يورو، في حين يبدأ سعر Xiaomi 14T Pro من 800 يورو.