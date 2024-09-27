شاومي تطرح هاتفها الذكي Redmi Note 14 5G

طرحت شاومي هاتفها الذكي الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس Redmi Note 14. وينضم Redmi Note 14 إلى Redmi Note 14 Pro و +Redmi Note 14 Pro بصفته الجهاز المنخفض السعر في السلسلة.

ويحتوي الجهاز على شاشة مسطحة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وبذروة سطوع تصل إلى 2100 شمعة في المتر المربع وتعتيم PWM العالي التردد، وعمق ألوان قدره 10 بت مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5.

وتدعم الشاشة +HDR10، وهي حاصلة على شهادة حماية العين الثلاثية من TÜV Rheinland وشهادة SGS للضوء الأزرق المنخفض.

وزودت شاومي الهاتف بالمعالج الثماني النواة MediaTek Dimensity 7025 Ultra مع وحدة معالجة الرسوميات IMG BXM-8-256.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام microSD.

ويعمل هاتف شاومي بواجهة المستخدم Hyper OS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويتضمن مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومستشعر الأشعة تحت الحمراء ومنفذ صوتي ومكبرات صوت ومنفذ USB Type-C، وهو مقاوم للغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP64.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا وميزة تثبيت الصورة إلكترونيًا لمقاومة الاهتزاز ومستشعر LYT-600 من سوني وبفتحة عدسة قدرها f/1.5، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 162.4 ملم × 75.7 ملم × 7.99 ملم؛ وبوزن قدره 190 جرامًا. ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5110 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا.

وتطرح شاومي هاتفها الداعم لشبكات الجيل الخامس Redmi Note 14 بسعر قدره 170 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 200 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 215 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 245 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.