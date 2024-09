ستارلينك تضيف مليون مستخدم خلال أربعة أشهر

أضافت سبيس إكس في غضون أربعة أشهر تقريبًا مليون مستخدم آخر إلى ستارلينك، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ونشر الحساب الرسمي لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية منشورًا عبر إكس يوضح الوصول إلى هذا الإنجاز، قائلًا إنه تجاوز ما يصل إلى 4 ملايين مستخدم.

ويُعد هذا الإنجاز ملحوظًا، نظرًا إلى أن ستارلينك تجاوزت الحاجز البالغ قدره 3 ملايين مستخدم في شهر مايو، مما يشير إلى أن نمو المستخدمين كان يتسارع على مستوى العالم.

ووصلت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أول مرة إلى مليون مشترك نشط في شهر ديسمبر 2022، بعد عامين من إطلاق ستارلينك بصفتها إصدارًا تجريبيًا في الولايات المتحدة.

واستغرقت الخدمة نحو 10 أشهر أخرى، حتى شهر سبتمبر 2023، لتجاوز مليوني مستخدم.

وتضم الخدمة الآن ما يقرب من 6000 قمر صناعي، مع توفر الخدمة في ما يقرب من 100 دولة للمستخدمين الأفراد بالإضافة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة.

ولم تحدد الشركة بالضبط كيف تحسب المستخدمين، مع أن سبيس إكس تعمل بطريقة مطردة على توسيع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أسواق وصناعات إضافية.

ويشمل ذلك جلب ستارلينك إلى دول إضافية في إفريقيا والشرق الأوسط والجزر في المحيط الهادئ.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت سبيس إكس تؤمن صفقات لتوصيل ستارلينك إلى شركات الطيران الكبرى، مثل يونايتد، إلى جانب السفن السياحية.

وفي الولايات المتحدة، كانت هناك علامات على تباطؤ نمو المستخدمين لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وفي أوائل شهر أغسطس، أخبرت سبيس إكس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن لديها أكثر من 1.4 مليون عميل ستارلينك في البلاد، ارتفاعًا من أكثر من 1.3 مليون في شهر ديسمبر.

تحاول الشركة جذب العملاء في الولايات المتحدة من خلال تقديم حسومات كبيرة، ويشمل ذلك خفض سعر طبق ستارلينك من 500 دولارًا إلى 300 دولارًا على مستوى البلاد، وهو العرض الترويجي الذي بدأ في شهر أغسطس وسيستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر، لذا فمن المحتمل أن يكون النمو في الولايات المتحدة قد انتعش في الأسابيع الأخيرة.

Starlink is connecting more than 4M people with high-speed internet across 100+ countries, territories and many other markets.

Thank you to all of our customers around the world! 🛰️🌎❤️ → https://t.co/zR6w4t1qM9 pic.twitter.com/sk7wucihxH

— Starlink (@Starlink) September 26, 2024