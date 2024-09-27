سامسونج تطلق سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10

أعلنت سامسونج رسميًا إطلاق سلسلة Galaxy Tab S10 الجديدة، التي تحمل تغييرات كبيرة مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ومن التغييرات الرئيسية التي أدخلتها الشركة الكورية في هذه السلسلة إلغاء الإصدار الأساسي، إذ أصبحت السلسلة تتكون من إصدارين فقط بدلاً من 3 إصدارات، وهما +Galaxy Tab S10 و Galaxy Tab S10 Ultra، دون وجود إصدار ثالث.

ويتميز الجهازان الجديدان بتصميم متشابه، لكن إصدار Ultra يأتي بشاشة أكبر وبطارية أقوى، مع خيارات اتصال أكثر وذاكرة إضافية.

ومن التغييرات الكبرى في سلسلة Galaxy Tab S10 استخدام معالج جديد تمامًا؛ إذ لم تستخدم الشركة معالجًا من نوع Exynos أو Snapdragon كما في السنوات السابقة، بل اتجهت إلى استخدام معالج +Dimensity 9300 من ميدياتيك.

ووفقًا لسامسونج، فإن هذا المعالج الجديد يوفر أداءً مُحسّنًا بنسبة قدرها 18% في وحدة المعالجة المركزية، و 28% في وحدة معالجة الرسوميات، و 14% في وحدة المعالجة العصبية مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتعزز سلسلة Galaxy Tab S10 إمكانيات الذكاء الاصطناعي بنحو كبير؛ إذ تأتي بالأدوات الذكية نفسها التي قدمتها سامسونج في هواتفها الذكية الرائدة التي أطلقتها العام الجاري.

وستدعم الأجهزة تحديثات نظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات، مما يعني أن مالكي أجهزة Galaxy Tab S10 سيتمتعون بالدعم لمدة طويلة.

وتبدو الأجهزة الجديدة مشابهة في تصميمها إلى حد بعيد للسلسلة التي أُطلقت العام الماضي، ولكنها تأتي بلونين جديدين، وهما الرمادي والفضي، كما أنها باتت أنحف وأخف وزنًا مع هياكل مصنوعة من الألمنيوم المعزز ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.

ويحتوي كلا الجهازين على قلم S Pen المقاوم للماء والغبار، مع مكبرات صوت رباعية، وحساسات بصمة مدمجة في الشاشة، ودعم شريحة SIM التقليدية والافتراضية، وشحن سريع بقوة قدرها 45 واطًا.

ويأتي جهاز +Galaxy Tab S10 بشاشة Dynamic AMOLED 2X قياسها 12.4 إنشًا، وكاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية بسعة قدرها 10,090 ميلي أمبير، وذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 و 512 جيجابايت.

وأما جهاز Galaxy Tab S10 Ultra فيأتي بشاشة أكبر قياسها 14.6 إنشًا، لكنه يوفر ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وتيرابايت من السعة التخزينية، وبطارية بسعة قدرها 11,200 ميلي أمبير.

وتطرح سامسونج جهاز +Galaxy Tab S10 بسعر يبدأ من 1000 دولارٍ أمريكي، وجهاز Galaxy Tab S10 Ultra بسعر يبدأ من 1200 دولارٍ أمريكي.