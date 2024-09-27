جوجل تعزز الردود الذكية في جيميل من خلال Gemini

لجأت جوجل إلى نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini لتحسين تجربة الرد الذكي في تطبيق جيميل للأجهزة المحمولة من خلال تقديم اقتراحات رد سياقية.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، طرحت عملاقة البحث مجموعة من التغييرات على تطبيق جيميل للأجهزة المحمولة، ويشمل ذلك واجهة مستخدم جديدة للرد.

وبفضل تكامل Gemini، قدمت أيضًا ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسلاسل البريد الإلكتروني الطويلة وتجربة بحث ذكية.

وباستخدام ميزة الرد الذكي، يحلل جيميل محتوى البريد الإلكتروني ويعرض ثلاث استجابات سريعة وذات صلة في الجهة السفلية.

وعادةً ما تكون الاقتراحات أساسية ومثالية للاستخدام عندما تريد الرد برسالة تقول نعم أو لا أو ربما.

وقد لا تكون هذه الاقتراحات مناسبة دائمًا، إذ تتطلب بعض رسائل البريد الإلكتروني ردًا مفصلًا، لذا عززت جوجل ميزة الرد الذكي باستخدام Gemini من أجل توفير اقتراحات سياقية ومفصلة.

وعند فتح نافذة الإنشاء للرد على بريد إلكتروني، فإنك ترى ما يصل إلى ثلاث استجابات ولدها Gemini في الجهة السفلية.

ووفقًا لشركة جوجل، فإن الاقتراحات تستند إلى سلسلة البريد الإلكتروني بالكامل من أجل جعلها سياقية.

ويعرض جيميل استجابات متعددة في الجهة السفلية، ويمكنك الضغط مطولًا على كل منها للحصول على معاينة للرد الذي ولده Gemini. ويؤدي النقر فوق اقتراح إلى إدراجه في نافذة الإنشاء، ويمكنك تحريره إذا لزم الأمر.

واستنادًا إلى العرض التوضيحي الذي قدمته جوجل، تبدو اقتراحات الردود الذكية المدعومة من Gemini مفيدة مقارنةً بالاقتراحات القديمة. كما أن الردود المولدة مفصلة وسياقية، وهو أمر يوفر وقتك.

وتطرح جوجل ميزة الردود الذكية المدعومة من Gemini في جيميل لنظامي التشغيل أندرويد و iOS لمالكي حسابات Workspace المشتركين في خطط Gemini Business و Enterprise و Education و Education Premium.

كما أن الميزة متاحة أيضًا لمالكي حسابات جوجل العاديين الذين يدفعون مقابل خطة Google One AI Premium.

وتعمل الميزة في الوقت الحالي باللغة الإنجليزية فقط، ويعود تطبيق جيميل إلى عرض اقتراحات الردود الذكية المعتادة للغات غير المدعومة، وتتطلب الميزة التسجيل في Google Workspace Labs.