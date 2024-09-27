جوجل تضيف دعم مقاطع يوتيوب إلى NotebookLM

أعلنت جوجل تحسينات جديدة في خدمة NotebookLM التي أطلقتها العام الماضي كأداة تدوين للملاحظات معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتعمل هذه الأداة استنادًا إلى المحتوى الموجود لدى المستخدم مثل ملفات PDF ومستندات جوجل والعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية.

وجاءت التحسينات الجديدة لدعم مقاطع الفيديو في يوتيوب، مما يتيح لمستخدمي NotebookLM الآن إدراج روابط مقاطع الفيديو من يوتيوب مباشرة في دفتر ملاحظاتهم.

وبفضل هذا التحديث، يستطيع المستخدم نسخ رابط الفيديو في NotebookLM، ليصبح الفيديو مرجعًا أساسيًا للمحتوى، إذ تتمكن الأداة من تلخيص المفاهيم الرئيسية في مقطع الفيديو، وشرحها بنحو عميق، كما يمكن مشاهدة الفيديو داخل الأداة عبر المُشغل المدمج.

وبالإضافة إلى دعم الفيديو، أُضيفت ميزة جديدة لدعم التسجيلات الصوتية، مما يتيح البحث في التسجيلات للوصول إلى المعلومات المطلوبة بسهولة، ويمكن أيضًا استخدام أداة NotebookLM لتحضير شروحات دراسية معتمدة على تسجيلات المحاضرات، بالإضافة إلى الملاحظات المكتوبة يدويًا، والعروض التقديمية بنقرة واحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدمت جوجل ميزة “المطالعات الصوتية Audio Overview” التي تحوّل المستندات والعروض التقديمية والرسوم البيانية إلى مناقشات تفاعلية صوتية.

وتتوفر حاليًا أداة NotebookLM لكلٍ من المستخدمين الأفراد والمؤسسات. ويمكن لمسؤولي Google Workspace تمكين الخدمة للشركات أو المؤسسات التعليمية حسب الحاجة.

ومع هذه المزايا الجديدة، تواصل جوجل تعزيز NotebookLM كأداة قوية للتعلم والبحث والتعاون، ما يعكس التزام الشركة بتطوير أدوات الإنتاجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.