جوجل تؤكد اهتمامها بتقنية الواقع المختلط

تدعم جوجل الشركة الفنلندية الناشئة في مجال الواقع المختلط Distance Technologies التي تهدف إلى جلب الواقع المختلط إلى أي زجاج أمامي للسيارة أو قمرة قيادة طائرة.

ونجحت Distance Technologies، الرائدة في مجال تكنولوجيا الواقع المختلط دون نظارات، في جمع ما يصل إلى 10 ملايين يورو (نحو 11.1 مليون دولار) في جولة تمويل أولية.

ويأتي هذا الاستثمار بعد التمويل الأولي الذي حصلت عليه الشركة بقيمة قدرها 2.7 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر فقط، مما يعكس الاهتمام القوي بحلولها المبتكرة.

وقادت الجولة جوجل فينتشرز، الذراع الاستثمارية لشركة ألفابت، مما يُعد أول استثمار لها في شركة فنلندية، مع دعم إضافي من مستثمرين آخرين.

وتتيح تقنية الشركة الرائدة لأي سطح شفاف، مثل الزجاج الأمامي أو النافذة، عرض محتوى الواقع المختلط دون الحاجة إلى نظارات أو نظارة رأس.

ويستطيع المستخدمون مشاهدة الصور المتكاملة بسلاسة مع العالم الحقيقي بفضل تقنية Distance Technologies، التي تحدد عمقًا بصريًا لكل بكسل، مما يوفر عمقًا كبيرًا مع تغطية مجال الرؤية بالكامل.

ويعني ذلك أنه من الممكن إنشاء مجال رؤية بالحجم الطبيعي في أي مكان، وتتخلص هذه التقنية من الاعتماد على الأجهزة الخارجية، مما يسمح بتجربة مشاهدة طبيعية دون إجهاد العين.

وكشفت Distance Technologies أول مرة عن إثبا مفهومها في معرض Augmented World Expo USA 2024 في شهر يونيو، وحظيت بإشادة كبيرة من الصناعة.

وغالبًا ما يُنظر إلى هذه التكنولوجيا على أنها أساسية للواقع المختلط، إذ تعزز أي رؤية من خلال الأسطح الشفافة باستخدام الصور المرئية المولدة حاسوبيًا والبيانات الظرفية المرتبطة بموقع المستخدم.

وصممت Distance Technologies تقنيتها لكي تتكامل مع أنظمة السيارات المتقدمة والدفاع، وهي تخضع حاليًا للتقييم من شركات تصنيع السيارات الرائدة للاستخدام المحتمل في الزجاج الأمامي والنوافذ.

وبالإضافة إلى ذلك، تستكشف الشركات الدفاعية وشركات الطيران استخدامها في مقصورات القيادة العسكرية والتجارية.

وتهدف حلول الواقع المختلط الخالية من النظارات من Distance Technologies إلى تغيير قطاعات السيارات والفضاء والدفاع من خلال إنشاء بيئات غامرة تقدم رؤى قابلة للتنفيذ.

ويتماشى هذا الاستثمار مع التركيز المتجدد لشركة جوجل على سوق الواقع المعزز والافتراضي، كما يتضح من شراكتها الاستراتيجية مع Magic Leap في وقت سابق من هذا العام.

وفي حديثه عن الاستثمار، قال روني هيراناند، المدير في جوجل فينتشرز: “نعتقد أن Distance Technologies قادرة على تغيير التجارب عبر مجموعة واسعة من الصناعات. توفر Distance Technologies منظومة مفتوحة، مما يسمح للشركات المصنعة بتسريع إدماج العالمين المادي والرقمي في استخدامات مختلفة”.

▭ We are thrilled to announce that Google Ventures (GV) has led our €10M Seed funding round at Distance Technologies! ▭

With @GVteam‘s support, we are poised to accelerate our mission to bring glasses-free mixed reality to places and spaces where glasses or headsets can’t go pic.twitter.com/eXv8X1Vu1V

— Distance Technologies (@Distance_tech) September 26, 2024