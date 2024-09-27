السيارات الذكية والأمن السيبراني.. كيف يؤثر اختراق المركبة في سلامة السائق؟

أدى تطور السيارت إلى تغيير طريقة قيادتها والتفاعل معها. ومع ذلك، فإن هذا التطور يرتبط بمخاوف متعلقة بالأمن السيبراني، فمع استمرار تطور السيارات الذكية ودمج المزيد من التقنيات الحديثة ينمو خطر الهجمات السيبرانية بنحو كبير.

تخيل أنك تقود سيارتك على الطريق السريع، وتستمتع بالمزايا المتقدمة لنظام الملاحة في سيارتك الذكية أو نظام القيادة الذاتية، ثم تكتشف أن أحد القراصنة اخترق نظام سيارتك، تبدو هذه الفكرة مخيفة، لكنها أصبحت محتملة بنحو كبير في الوقت الحالي.

نقاط الضعف الشائعة في الأمن السيبراني في السيارات الذكية:

إليك أهم نقاط الضعف المحتملة في المركبات الذكية التي قد تؤدي إلى اختراقات سيبرانية:

1- الشبكات غير الآمنة:

تستخدم المركبات الحديثة الذكية شبكات اتصال لاسلكية مختلفة، مثل: البلوتوث والواي فاي، ويمكن أن تكون هذه الشبكات نقاط دخول للمتسللين إذا لم تكن آمنة؛ إذ يمكن أن تسمح الشبكات غير الآمنة لمجرمي الإنترنت بالوصول غير المصرح به إلى أنظمة سيارتك، مما يؤدي إلى خروقات محتملة للبيانات أو السيطرة على وظائف معينة في السيارة.

2- نقاط الضعف في البرامج:

مثل أي جهاز رقمي، يمكن أن يكون للبرنامج المضمن في سيارتك نقاط ضعف، مثل: الأخطاء البرمجية أو عدم الحصول على تحديثات أمنية، ويمكن للمهاجمين السيبرانيين استغلال نقاط الضعف هذه لإدخال البرامج الضارة إلى نظام السيارة أو السيطرة على النظام.

3- الحماية غير الكافية للبيانات:

تجمع سيارتك الذكية الكثير من البيانات، مثل: المعلومات الشخصية وعادات القيادة. وإذا لم تتوفر حماية كافية لهذه البيانات من خلال التشفير القوي وحلول التخزين الآمنة، فيمكن للجهات الضارة الوصول إليها وإساءة استخدامها.

4- عدم وجود بروتوكولات أمان موحدة:

في الوقت الحالي لا توجد بروتوكولات أمان موحدة عبر مختلف الشركات المصنعة للسيارات الذكية، وقد يؤدي هذا الافتقار إلى البروتوكولات الموحدة إلى تناقضات وثغرات في التدابير الأمنية، مما يجعل بعض المركبات أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية من غيرها.

5- أنظمة الدخول من بُعد دون مفتاح:

مع أن أنظمة الدخول من بُعد دون مفتاح توفر مستوى عالٍ من الراحة للسائق، فمن الممكن استغلالها أيضًا؛ إذ يمكن لمجرمي الإنترنت استخدام هجمات تشويش الإشارة لاعتراض الاتصال بين مفتاحك والمركبة، مما يتيح الوصول غير المصرح به إلى أنظمة السيارة.

أمثلة واقعية على اختراقات السيارات الذكية:

في عام 2015 ، نجح قراصنة في اختراق سيارة دفع رباعي من بُعد من شركة Jeep وهي تسير على الطريق السريع، وشغلوا مساحات الزجاج الأمامي، والراديو، وأوقفوا تشغيل المحرك لإيقاف السيارة تمامًا، وقد حدث ذلك بسبب وجود ثغرة أمنية في نظام السيارة.

، نجح قراصنة في اختراق سيارة دفع رباعي من بُعد من شركة Jeep وهي تسير على الطريق السريع، وشغلوا مساحات الزجاج الأمامي، والراديو، وأوقفوا تشغيل المحرك لإيقاف السيارة تمامًا، وقد حدث ذلك بسبب وجود ثغرة أمنية في نظام السيارة. وفقًا لتقرير من CNBC نُشر في عام 2019، استخرج باحثان أمنيان (قراصنة ذوي القبعات البيضاء)، بيانات شخصية من سيارة Tesla Model 3 محطمة. وتضمن ذلك بيانات عن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية التي اتصلت بالسيارة لاسلكيًا أكثر من 170 مرة، بالإضافة إلى سجلات المكالمات ومعلومات خاصة بالبريد الإلكتروني وغير ذلك.

من ناحية أخرى، أشار تقرير الأمن السيبراني العالمي للسيارات لعام 2021 من شركة الأمن السيبراني Upstream Security أن التحديثات اللاسلكية (OTA) التي تهدف إلى تحسين أداء السيارة، تتضمن نقاط دخول محتملة للمهاجمين السيبرانيين.

كيف يمكن للهجمات السيبرانية على المركبات أن تؤثر في سلامة السائق؟

تخيل أنك تقود سيارتك على الطريق السريع وفجأة يتوقف محرك سيارتك أو يخرج نظام التوجيه عن السيطرة. هذا ليس خيالًا علميًا، إنه سيناريو حقيقي يمكن أن يحدث نتيجة لهجوم إلكتروني. فالمركبات الحديثة المجهزة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ومزايا القيادة الذاتية معرضة بنحو خاص لهذه الأخطار.

ومن التأثيرات المهمة للهجمات الإلكترونية على المركبات احتمال فقدان السيطرة؛ إذ يمكن للمتسللين استغلال نقاط الضعف للسيطرة على وظائف مهمة مثل المقود والمكابح. يشكل هذا النوع من الاستيلاء تهديدًا مباشرًا لكل من السائق ومستخدمي الطريق الآخرين.

هناك أيضًا هجمات قد تخترق نظام الملاحة GPS، فعند التنقل عبر مناطق غير مألوفة، تعتمد بنحو أساسي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للحصول على الاتجاهات. ويمكن للمتسلل التلاعب ببيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتضليلك، مما قد يقودك إلى مواقع خطيرة أو معزولة.

هناك مصدر قلق آخر هو تعطيل السيارة من بُعد، فمن خلال الاختراق، يمكن للمهاجمين تعطيل محرك سيارتك أو أنظمتها الكهربائية، مما يجعلك غير قادر على القيادة أو التحكم في السيارة.

خطر آخر مرتبط بالبيانات الشخصية التي تجمعها سيارتك، مثل: الوجهات وعادات القيادة، ومعلومات الأجهزة المتصلة بنظام السيارة كالهاتف والجهاز اللوحي؛ إذ يمكن أن يؤدي الاختراق إلى سرقة معلومات حساسة، مما يؤدي إلى سرقة الهوية أو مخاطر أمنية شخصية أخرى.

نصائح لحماية نظام سيارتك الذكية:

إليك بعض النصائح التي تساعدك في حماية نظام سيارتك الذكية لتقليل احتمال تعرضها للاختراق:

تحديث البرامج للمساعدة في الحماية من الثغرات الأمنية والتهديدات الجديدة التي تظهر بمرور الوقت.

استخدام كلمات المرور القوية والفريدة للخدمات المتصلة بنظام السيارة للمساعدة في الحماية من الوصول غير المصرح به إلى نظام السيارة.

تبادل المعلومات حول التهديدات والثغرات الأمنية مع سائقي السيارات الآخرين وشركات التصنيع، للمساعدة في تحسين الأمن السيبراني للسيارات بنحو عام.