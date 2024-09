Meizu تراهن على الذكاء الاصطناعي عبر Lucky 08

كشفت ميزو Meizu عن هاتفها الذكي Lucky 08، الذي يتميز بميزة الذكاء الاصطناعي. ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Flyme AI OS، وهو مزود بجميع أنواع المزايا الذكية التي تتراوح من الرد التلقائي على المكالمات وتلخيص المكالمات إلى مساعد التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك في العثور على أفضل الصفقات من خلال مقارنة الأسعار.

وتوفر الواجهة الجديدة مساعدًا محدثًا للذكاء الاصطناعي يمكنه الإجابة عن استعلامات البحث وتحليل المستندات وترجمة التسجيلات الصوتية وتلخيصها.

وسمحت Meizu لزر الطاقة بالعمل بصفته مفتاح تشغيل سريع مخصص للذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك الوصول السريع إلى مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي بالكامل.

كما تقدم Meizu رابط Flyme Link للاتصال السلس بالسيارات الكهربائية من Polestar و Lynk & Co و Lotus التي تُعد جزءًا من مجموعة جيلي Geely.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2780×1264 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا وبذروة سطوع عالمية قدرها 1600 شمعة في المتر المربع، وذروة سطوع محلية قدرها 5000 شمعة في المتر المربع.

ويوجد وضع خارجي خاص يحافظ على السطوع مرتفعًا لتلك الأيام التي تقضي فيها وقتًا أطول في ضوء الشمس المباشر.

وزودت Meizu هاتفها الذكي Lucky 08 بشريحة Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 710 ومحرك الذكاء الاصطناعي من كوالكوم ومعالج إشارة الصورة Qualcomm Spectra 2.

وتقترن الشريحة بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويأتي Lucky 08 بجهة خلفية تتضمن جزيرة كاميرا تسميها Meizu نظام كاميرا Star Track.

وتحتوي جزيرة الكاميرا على عدسة رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل مع مستشعر ISOCELL HM6 وفتحة عدسة قدرها F/1.67، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها F/2.4. وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها F/2.0.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

وتطرح Meizu هاتف Lucky 08 للبيع بسعر قدره 230 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 300 دولار لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

