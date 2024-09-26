ميرا موراتي تغادر منصبها كمديرة تقنية في OpenAI

أعلنت ميرا موراتي، المديرة التقنية لشركة OpenAI منذ عام 2018، مغادرتها الشركة.

وفي رسالة أرسلتها موراتي إلى فريق الشركة، ثم نشرتها علنًا عبر منصة إكس، أوضحت موراتي أن قرارها بالرحيل جاء لرغبتها في “خلق الوقت والمساحة لاستكشاف اهتماماتها الخاصة”.

وقد أصبحت موراتي إحدى أبرز الشخصيات في OpenAI عندما تولت مؤقتًا منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر من عام 2023 الماضي بعد إقالة مجلس الإدارة سام ألتمان من منصبه.

ومع عودة ألتمان إلى منصبه، استأنفت موراتي عملها كمديرة تقنية. ومع ذلك، تأتي مغادرتها بعد رحيل اثنين آخرين من كبار المسؤولين، إذ أعلن الرئيس والمؤسس المشارك غريغ بروكمان والمؤسس المشارك جون شولمان الشهر الماضي أنهما سيبتعدان عن الشركة؛ بروكمان أخذ إجازة، في حين انضم شولمان إلى شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة أنثروبيك.

وقالت موراتي في رسالتها: “بعد تفكير طويل، اتخذت قرارًا صعبًا بمغادرة OpenAI. لقد كانت السنوات التي قضيتها مع فريق OpenAI تجربةً استثنائيةً وامتيازًا عظيمًا”.

ووجهت موراتي الشكر تحديدًا لكلٍ من سام ألتمان وغريغ بروكمان على ثقتهم بها لقيادة OpenAI، وعلى دعمهم المستمر لها على مدار سنوات عملها.

وأشارت موراتي أنها خلال سنوات عملها في الشركة شهدت تغييرًا جذريًا في الطريقة التي تتعلم بها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتتعامل مع المشكلات المعقدة، وتطوير نماذج أكثر قوة وتوافقًا وقابلة للتوجيه أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت موراتي إلى أن الإصدارات الأخيرة من الشركة، مثل الوضع الصوتي المتقدم ونموذج o1، تشكّل بداية حقبة جديدة في التفاعل والذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس قسم البحوث، بوب ماكجريو، ونائب الرئيس للبحوث، باريت زوف، استقالتهما بعد إعلان مغادرة موراتي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، هذه التغييرات الجديدة في قيادة الشركة عبر حسابه على منصة إكس، مشيرًا إلى أن قرارات المغادرة اُتخذت بنحو مستقل.

وأعلنت الشركة بعض التعيينات والترقيات الأخرى في مناصب الشركة القيادية، وأكد ألتمان أن هذه التغييرات القيادية تأتي ضمن مسار طبيعي للشركات، خاصة تلك التي تنمو بسرعة كبيرة، على حد تعبيره.