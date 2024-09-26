ميتا تكشف عن نظارة الواقع الافتراضي Quest 3S بسعر مُخفّض

أعلنت شركة ميتا أحدث إصداراتها من نظارات الواقع الافتراضي، وهي نظارتها الجديدة Meta Quest 3S خلال مؤتمر Connect 2024. وتأتي النظارة الجديدة لتوفر تجارب استخدام مشابهة لتلك التي تقدمها النظارة الرائدة Quest 3، ولكن بسعر أكثر تنافسية يبلغ 300 دولارٍ أمريكي.

ووفقًا لميتا، تستهدف Quest 3S المستخدمين الجدد في عالم الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى الترقية من إصدارات Quest السابقة مثل Quest و Quest 2 بتكلفة أقل من السابق.

وتتميز Quest 3S باستخدام تقنية الواقع المختلط بالألوان الكاملة (Passthrough) الموجودة في Quest 3، مما يسمح للمستخدمين بدمج العالمين الافتراضي والحقيقي معًا.

وستستفيد النظارة من التحسينات المستمرة التي أدخلتها ميتا على نظام التشغيل الخاص بها المعروف باسم “Horizon OS” على مدار العام.

وتشمل التحديثات الرئيسية في Quest 3S دعمًا محسّنًا للتطبيقات الثنائية الأبعاد (2D) داخل بيئة الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تحسين جودة الصوت المكاني وزيادة وضوح صور تقنية Passthrough. كما أضافت ميتا وضع السفر الجديد الذي يسمح باستخدام النظارة في أثناء التنقل.

وبالإضافة إلى التطبيقات الترفيهية مثل المسارح المنزلية الافتراضية، تدعم النظارة الجديدة مكتبة تطبيقات Quest كاملة، ومنها الألعاب مثل لعبة Batman VR التي ستتوفر قريبًا.

وأعلنت ميتا أن التحديثات التي أُدخلت على أداء الألعاب في Quest 3 ستنطبق أيضًا في Quest 3S، مما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية مميزة وأوقات تحميل سريعة.

وفي سياق متصل، خفضت ميتا أيضًا سعر نظارتها المتطورة Quest 3 إلى 500 دولارٍ أمريكي لسعة 512 جيجابايت.