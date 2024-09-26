ميتا تكشف عن نظارات الواقع المعزز Orion

كشفت شركة ميتا عن نظارتها الجديدة Orion للواقع المعزز (AR) خلال حدثها الإعلامي الأخير Connect 2024.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، أن تلك النظارة تُعد أول نظارة حقيقية معتمدة على الواقع المعزز تطورها ميتا.

وتعتقد ميتا أن هذه النظارات هي الأكثر تقدمًا على الإطلاق، إذ طُوّرت باستخدام عدة تقنيات مبتكرة من مختبرات “Reality Labs” على مدار العقد الماضي، وفقًا للشركة.

وتتميز نظارة Orion بأكثر شاشات الواقع المعزز تقدمًا، إذ تقدم مجال رؤية يبلغ نحو 70 درجة، وهو الأكبر حتى الآن مقارنةً بحجم النظارة، وقد صُنعت العدسات من مادة كربيد السيليكون بدلًا من الزجاج، مما يجعلها خفيفة الوزن للغاية. وتستخدم ميتا أجهزة عرض uLED صغيرة للغاية، وفعالة في استهلاك الطاقة.

وتحتوي Orion على سبع كاميرات وأجهزة استشعار صغيرة مدمجة في إطار النظارة المصنوع من المغنيسيوم، الذي يجمع بين القوة وخفة الوزن.

وتدعم النظارة أوامر الصوت وحركة العين للتحكم، ولكن ميتا طورت طريقة جديدة تمامًا للتحكم باستخدام تتبع اليد وسوار EMG، مما يتيح للمستخدمين السحب والنقر والتمرير بسهولة.

وبدلًا من استخدام معالجات متوفرة في الأسواق، طوّرت ميتا شريحة مخصصة عالية التخصص تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة، وتتكيف مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتقلل الحرارة الناتجة عن تشغيل تقنيات مثل تتبع اليد والعين وتحديد المواقع ورسم الخرائط.

ولتجعل Orion صغيرة الحجم ولاسلكية بالكامل، طوّرت ميتا جهازًا منفصلًا يسمى Puck يحتوي على معالجين، أحدهما مخصص من ميتا. ويوفر هذا الجهاز القدرة الحاسوبية المطلوبة لتقديم رسوميات سلسة، وتشغيل الذكاء الاصطناعي وبعض التقنيات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن نظارة Orion ما زالت نموذجًا أوليًا، وليست منتجًا للمستهلكين حتى الآن. ومع ذلك، فقد بدأت ميتا مشاركة هذا النموذج مع موظفيها وبعض الجماهير المختارة لتلقي الملاحظات وتحسين المنتج.

وتخطط الشركة لإطلاق نظارات الواقع المعزز للمستهلكين في المستقبل القريب، لكنها ستعمل على تحسين جودة العرض وتقليل حجم النظارات، بالإضافة إلى إيجاد طرق لتصنيعها بتكلفة ميسورة.