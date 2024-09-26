ميتا تعلن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة لنظارة Ray-Ban

أعلنت شركة ميتا تحديثات جديدة لنظاراتها الذكية Ray-Ban Meta خلال مؤتمر Meta Connect 2024.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، عن مجموعة من المزايا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي من المتوقع أن تحول النظارات الذكية إلى جهاز رئيسي للمستهلكين في المستقبل القريب.

وتتضمن التحديثات الجديدة قدرات معالجة الفيديو في الوقت الفعلي بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الترجمة الفورية للغات، والقدرة على مسح رموز القراءة السريعة QR، وتلقي التذكيرات، فضلًا عن إدماج خدمات مثل iHeartRadio و Audible، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات مألوفة متاحة بالفعل على هواتفهم الذكية.

وتؤكد ميتا أن نظاراتها الذكية ستتمكن قريبًا من معالجة الفيديو في الوقت الفعلي، إذ يمكن للمستخدمين طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي عبر النظارات حول ما يشاهدونه، وسوف يتلقون الإجابة صوتيًا في اللحظة ذاتها.

ومن الجدير بالذكر أن نظارات “Ray-Ban Meta” تستطيع في الوقت الحالي التقاط الصور ووصفها للمستخدمين، لكن الترقية الجديدة ستتيح تجربة طبيعية بنحو أكبر.

ومن المتوقع أن تتوفر هذه المزايا الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وكشفت ميتا عن ميزة الترجمة الفورية للغات، التي ستسمح للمستخدمين بالتواصل بلغات مختلفة، مثل الفرنسية والإيطالية والإسبانية، إذ ستترجم النظارات المحادثات بنحو فوري إلى اللغة المختارة، وستدعم هذه الميزة المزيد من اللغات مستقبلًا.

وستتيح النظارات الذكية ميزة التذكيرات، إذ يمكن للمستخدمين طلب تذكيرهم بأشياء محددة يرونها عبر النظارات، مثل صورة لسترة يرغبون في مشاركتها مع صديق لاحقًا.