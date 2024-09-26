ميتا تجلب صور الذكاء الاصطناعي إلى فيسبوك وإنستاجرام

أعلنت ميتا توسيع مزايا Imagine من Meta AI، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل المطالبات النصية إلى صور، عبر فيسبوك وإنستاجرام.

ومع التحديث، يستطيع المستخدمون استخدام المطالبات لإنشاء صور ذكاء اصطناعي مباشرةً في الخلاصة والقصص وصور الحسابات عبر فيسبوك.

وقد تساعد القدرات الجديدة المستخدمين والمبدعين في جذب اهتمام إضافي إلى منشوراتهم ومشاركاتهم من خلال السماح لهم بإنشاء صور خيالية وجذابة لمرافقة نصوصهم.

وبمجرد نشر الصور، يمكن للأصدقاء والمتابعين رؤيتها والتفاعل معها أو حتى تقليدها، كما تقول ميتا.

وتسمح ميتا لمستخدمي فيسبوك بتحميل صور لشخصيات أو حيوانات أو أي شيء آخر إلى جانب صورهم بصفتها صورة حساب لحماية خصوصيتهم. ولن يضطروا الآن إلى البحث عن مثل هذه الصورة لأن يمكنهم توليدها بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا اقتراح تسميات توضيحية للقصص عبر فيسبوك وإنستاجرام، بصفته جزءًا من هذا التحديث.

وتأتي قدرات توليد الصور إلى ماسنجر أيضًا لإنشاء سمات دردشة مخصصة. ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال النقر على “السمات” في الدردشة.

وفي السابق، كان بإمكان المستخدمين تغيير خلفية محادثاتهم بالإضافة إلى لون فقاعات النص، مع أن مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI يقدم خيارات عديدة من ناحية أنواع الصور التي يمكن استخدامها.

وتقول ميتا إنها تختبر أيضًا محتوى جديدًا مولدًا بالذكاء الاصطناعي في خلاصات فيسبوك وإنستاجرام، إذ تعرض صور الذكاء الاصطناعي المولدة للمستخدمين بناءً على الاهتمامات والاتجاهات.

وتحاول ميتا دفع الأشخاص إلى تجربة Meta AI من خلال النقر على مطالبة مقترحة لإعادة تصور الصورة أو عن طريق التمرير لإنشاء محتوى في الوقت الفعلي باستخدام Imagine.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، بأن مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI يميز نفسه من خلال تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة والوصول غير المحدود إلى تلك النماذج مجانًا، التي تتكامل مع منتجات وتطبيقات الشركة المختلفة.

وقال زوكربيرج: “يسير Meta AI في طريقه لكي يصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في العالم بحلول نهاية هذا العام. لقد وصلنا تقريبًا إلى 500 مليون مستخدم نشط شهريًا، ولم نطلقه حتى الآن في بعض البلدان الكبرى”.