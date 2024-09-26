ميتا تجلب أصوت المشاهير إلى روبوت الدردشة Meta AI

تضيف ميتا أصوات المشاهير إلى روبوت الذكاء الاصطناعي Meta AI ضمن واتساب وإنستاجرام وفيسبوك.

وأعلنت الشركة أنه يمكنك الآن التحدث إلى Meta AI وسماعه يستجيب بأحد الأصوات العديدة، ويشمل ذلك أصوات المشاهير، مثل أوكوافينا وجون سينا وكيجان مايكل كي وكريستين بيل وجودي دينش.

وفي البداية، تتوفر أصوات المشاهير هذه فقط لمستخدمي تطبيقات ميتا في الولايات المتحدة.

وإذا كنت تفضل صوتًا عاديًا، فإن بإمكانك أيضًا الاختيار من بين أصوات غير المشاهير بأسماء، مثل Aspen أو Atlas أو Clover. وتقدم جوجل و OpenAI أيضًا تجارب محادثة مماثلة لا تستند ظاهريًا إلى أصوات المشاهير.

ومن أجل تلافي ما حدث مع OpenAI، أعلنت ميتا عقد شراكات مع المشاهير. ولم تنشر ميتا تفاصيل هذه الشراكات، مع أنها دفعت ملايين الدولارات للمشاهير مقابل أصواتهم، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وفي الوقت نفسه، أغلقت ميتا سابقًا روبوتات الدردشة التي تحاكي المشاهير عبر إنستاجرام، في حين استخدمت أمازون أصوات المشاهير، مثل صامويل جاكسون، لصالح مساعدها الصوتي أليكسا قبل إيقاف ذلك في العام الماضي.

ولا تتعلق تحديثات الذكاء الاصطناعي في ميتا بالمحادثات الصوتية فقط، إذ يمكن للمساعد الآن تحليل الصور بفضل ترقية نماذج الذكاء الاصطناعي التي تشغل التجربة.

ويستطيع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الآن الإجابة عن الأسئلة بخصوص صورك عند تحميل الصور.

وعلى سبيل المثال، يمكنك تحميل صورة كعكة مع طرح سؤال عن كيفية صنعها، مما يدفع روبوت الدردشة إلى إحضار وصفة تحضيرها.

وإذا كنت تريد إضافة أو تغيير أو إزالة شيء ما من صورة، تقول ميتا إنه يمكنك وصف أي شيء من تغيير ملابسك إلى استبدال الخلفية، وينفذ روبوت الدردشة هذا الطلب.

وإذا كنت تريد إعادة نشر صورة من خلاصتك إلى قصتك عبر إنستاجرام، فإن ميزة الخلفيات الجديدة في Meta AI تستطيع رؤية صورتك وفهم ما يوجد في الصورة وإنشاء خلفية ممتعة للقصة.

وتختبر ميتا أيضًا أداة ترجمة Meta AI لترجمة الأصوات تلقائيًا في مقاطع فيديو ريلز عبر إنستاجرام حتى يستمتع الأشخاص بالمحتوى حتى إذا كان صانع المحتوى يتحدث لغات مختلفة.

وباستخدام الدبلجة التلقائية ومزامنة الشفاه، يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI على محاكاة صوت المتحدث بلغة أخرى ومزامنة شفتيه لتتناسب معها.