ميتا تتيح مسح غرفتك ورؤيتها في الواقع الافتراضي

أعلنت ميتا إطلاق تطبيق الواقع الافتراضي الجديد المسمى Hyperscape الذي يعرض إعادة إنشاء المساحات الحقيقية بدقة عالية، وذلك حتى تتمكن من استكشافها أثناء ارتداء نظارة كويست.

ويسمح لك Hyperscape باستخدام هاتفك لمسح المساحات المادية وإنشاء تمثيلات افتراضية واقعية لها ومن ثم استكشافها وتبادلها مع الآخرين من خلال نظارة الرأس.

كما يمكنك زيارة المساحات الافتراضية التي التقطها أشخاص آخرين من جميع أنحاء العالم، إذ يعيد التطبيق إنشاء البيئات باستخدام العرض الثلاثي الأبعاد.

وأصدرت ميتا بعض العروض التوضيحية التي تعرض نسخًا طبق الأصل من المساحات، وتتضمن بعض المشاهد جولات افتراضية لأماكن يمكنك التجول ضمنها باستخدام التتبع الموضعي لأن المشاهد ثلاثية الأبعاد بالكامل.

وقال زوكربيرج: “نجلب المساحات الواقعية إلى المتافيرس ونطلق عليها اسم Hyperscape. نخطط لإضافة المزيد بمرور الوقت”.

ويتوافق تطبيق Hyperscape مع نظارة كويست 3 وكويست 3 إس، ويتيح للناس إنشاء نسخ طبق الأصل عالية الدقة من المساحات المادية وتجسيدها في الواقع الافتراضي.

وقالت ميتا في تدوينة: “من خلال الاستفادة من Gaussian Splatting، وهي تقنية عرض ثلاثية الأبعاد، يمكننا الاستفادة من العرض السحابي والبث لجعل هذه المساحات قابلة للعرض عبر نظارة كويست 3 المستقلة. يستطيع المبدعون في المستقبل بناء عوالم داخل منصتنا للواقع الافتراضي Horizon”.

ويستفيد تطبيق Hyperscape من الصور المرئية الواقعية للغاية التي يحصل عليها من طريقة Radiance Field المسماة Gaussian Splatting للمساعدة في نقل الأشخاص إلى مكان أو لحظة في الوقت المناسب وتقديم تجربة بصرية متطورة.

ويسمح الإصدار التجريبي من التطبيق للمستخدمين باستكشاف مجموعة من المشاهد الغامرة. وأعرب مهندس ميتا، جوناثان لويتن، الذي كان يعمل على المشروع، عن حماسه عبر إكس بخصوص الإعلان، مؤكدًا قدرة Hyperscape على إنشاء نسخ طبق الأصل عالية الدقة من المساحات المادية للواقع الافتراضي.

Hyperscape: The future of VR and the Metaverse

Excited that Zuckerberg @finkd announced what I have been working on at Connect.

Hyperscape enables people to create high fidelity replicas of physical spaces, and embody them in VR.

Check out the demo app: https://t.co/TcRRUfymoc pic.twitter.com/1Oqx3TVIvR

— Jonathon Luiten (@JonathonLuiten) September 25, 2024