مايكروسوفت تفتتح مركزًا عالميًا للتطوير الهندسي في أبوظبي لتعزيز الابتكار الرقمي

في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي، أعلنت شركة مايكروسوفت افتتاح أول مركز عالمي لها للتطوير الهندسي في أبوظبي، الذي يُعدّ الأول من نوعه في العالم العربي.

وسيغدو هذا المركز جزءًا لا يتجزأ من شبكة مراكز مايكروسوفت العالمية والمؤلفة من مراكز مكرسة لنشر ابتكارات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، وحلول الأمن السيبراني المتقدمة. وبدورها، ستتولى فرق الدعم الهندسي في المركز مهمة تطوير حلول مبتكرة تُضاف إلى سجل حلول مايكروسوفت المعتمدة على مستوى العالم بما يعزز من مكانتها الرائدة.

شراكة إستراتيجية لتعزيز الابتكار:

يأتي إعلان افتتاح مركز التطوير الجديد في إطار سلسلة الاستثمارات التي تواصل مايكروسوفت ضخها لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة عالمية للابتكار التكنولوجي والمواهب. إذ ستسهم هذه الخطوة، التي تأتي ضمن شراكتها الإستراتيجية مع مجموعة (G42) في بناء منظومة تكنولوجية محلية تتسم بالازدهار.

ولن تتمحور أعمال مركز التطوير الهندسي الجديد حول تطوير أحدث التقنيات في المنطقة فحسب، بل سيعمل المركز أيضًا على جذب واستقطاب أفضل المواهب في مجال التكنولوجيا من مختلف أرجاء العالم سعيًا منه إلى تطوير حلول مصممة خصوصًا للتغلب على التحديات الملحة التي تواجه القطاعات الحيوية على مستوى العالم.

وتعليقًا على افتتاح مركز مايكروسوفت الجديد، أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارة أصبحت مركزًا رائدًا للابتكار من خلال مواصلة دعم الجهود العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيزها، وتبني الحلول المتطورة بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وأشار سموه إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في الإمارة، بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة وانفتاحها على العالم، تسهم في تحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق في مختلف القطاعات الحيوية بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

شركة "مايكروسوفت" تنشئ أول مركز عالمي للتطوير الهندسي من نوعه في العالم العربي في أبوظبي، لينضمَّ إلى شبكة مراكزها الموزَّعة في أوروبا، والولايات المتحدة، والهند، ومناطق أخرى من قارة آسيا، دعماً للابتكار في الذكاء الاصطناعي وحلول الأمن السيبراني والتقنيات السحابية. pic.twitter.com/Mi2RvPC8P7 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 25, 2024

ومن جهته، قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “نعبر عن التزامنا الراسخ بإتاحة الفرصة أمام الجميع دون استثناء للاستفادة من مزايا التقنيات الثورية، مثل الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من فرص الأعمال على الصعيد المحلي. وبافتتاح مركز التطوير الهندسي في إمارة أبوظبي، سنبذل قصارى جهودنا لاستقطاب مواهب جديدة إلى المنطقة والمساعدة في طرح الابتكارات التي ستساهم بدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بل في العالم بأسره”.

أهداف مركز مايكروسوفت الجديد:

يسعى المركز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، التي تتمثل في:

جذب الكفاءات وتطويرها: سيعمل المركز على استقطاب أفضل المواهب في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

سيعمل المركز على استقطاب أفضل المواهب في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. تطوير حلول مبتكرة: سيعمل المركز على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، مع التركيز في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة.

سيعمل المركز على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، مع التركيز في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة. تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين: سيعمل المركز على بناء شراكات قوية مع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الناشئة في الإمارات، لا سيما في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

سيعمل المركز على بناء شراكات قوية مع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الناشئة في الإمارات، لا سيما في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. دعم المبادرات الحكومية: سيتعاون المركز مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير السياسات والبرامج التي تدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

أهمية المركز ودوره في دعم الاقتصاد الوطني:

يُعدّ مركز مايكروسوفت للتطوير الهندسي إضافة نوعية للاقتصاد الإماراتي، إذ سيساهم في:

تنويع الاقتصاد: سيدعم المركز نمو القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار.

سيدعم المركز نمو القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار. توفير فرص عمل: سيوفر المركز فرص عمل نوعية للشباب الإماراتي والمقيمين في دولة الإمارات.

سيوفر المركز فرص عمل نوعية للشباب الإماراتي والمقيمين في دولة الإمارات. تعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار: سيساهم المركز في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا.