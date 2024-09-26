كيفية تخصيص تطبيق الصور في نظام iOS 18

أعادت آبل تصميم تطبيق الصور في نظام التشغيل iOS 18 الأحدث لهواتف آيفون، فقد دمجت جميع التبويبات التي كانت تظهر في الجهة السفلية في الصفحة الرئيسية، ويمكنك التنقل بينها بالتمرير إلى الأسفل وإلى الأعلى. ومع أن التصميم الجديد لتطبيق الصور يهدف إلى تسهيل التنقل بين الصور من جميع الأقسام، فقد ترغب في تخصيصه وفقًا لتفضيلاتك.

إليك كيفية تخصيص المجموعات وإعادة ترتيبها في تطبيق الصور الجديد.

التصميم الجديد لتطبيق الصور:

بعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى نظام iOS 18، ستلاحظ أن تطبيق الصور تغير تصميمه، وأصبح يتكون من صفحة واحدة كبيرة تتضمن مجموعات مختلفة تحمل أسماء التبويبات نفسها التي كانت موجودة في التصميم السابق في الجهة السفلية، مع وجود مجموعات جديدة.

وتشمل المجموعات ما يلي:

الأيام الأخيرة (Recent Days): تعرض أحدث الصور التي التقطتها، وعند النقر فوق اسم المجموعة، ستعرض مكتبة الصور بالكامل تتضمن جميع صورك مرتبة حسب التاريخ.

تعرض أحدث الصور التي التقطتها، وعند النقر فوق اسم المجموعة، ستعرض مكتبة الصور بالكامل تتضمن جميع صورك مرتبة حسب التاريخ. الألبومات (Albums): يمكنك النقر فوقها للوصول إلى جميع الألبومات التي أنشأتها.

يمكنك النقر فوقها للوصول إلى جميع الألبومات التي أنشأتها. الأشخاص والحيوانات الأليفة (People and Pets): تتضمن ألبومات منظمة بالذكاء الاصطناعي لصور الأشخاص وصور الحيوانات. تجمع هذه المجموعة الجديدة تلقائيًا جميع الصور التي تتضمن الشخص نفسه أو الحيوان الأليف نفسه في ألبوم خاص به.

تتضمن ألبومات منظمة بالذكاء الاصطناعي لصور الأشخاص وصور الحيوانات. تجمع هذه المجموعة الجديدة تلقائيًا جميع الصور التي تتضمن الشخص نفسه أو الحيوان الأليف نفسه في ألبوم خاص به. الذكريات (Memories): تتضمن عروض تقديمية يصممها التطبيق تلقائيًا حتوي على مجموعة منوعة من الصور الخاصة بشخص معين أو حدث معين.

تتضمن عروض تقديمية يصممها التطبيق تلقائيًا حتوي على مجموعة منوعة من الصور الخاصة بشخص معين أو حدث معين. الرحلات (Trips): تتضمن الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها في الرحلات المختلفة، وتكون مصنفة تلقائيًا حسب البلد الذي ذهبت إليه.

تتضمن الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها في الرحلات المختلفة، وتكون مصنفة تلقائيًا حسب البلد الذي ذهبت إليه. الألبومات المشتركة (Shared Albums): تتضمن الصور المشتركة بينك وبين المستخدمين الآخرين.

تتضمن الصور المشتركة بينك وبين المستخدمين الآخرين. المجموعات المثبتة (Pinned Collections): تتيح لك الوصول السريع إلى الألبومات أو المجموعات المهمة لك.

تتيح لك الوصول السريع إلى الألبومات أو المجموعات المهمة لك. الصور المميزة (Featured Photos): تعرض أفضل الصور من مكتبة الصور، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختيار الصور المميزة المخزنة في التطبيق، وتُحدّث هذه المجموعة بانتظام.

تعرض أفضل الصور من مكتبة الصور، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختيار الصور المميزة المخزنة في التطبيق، وتُحدّث هذه المجموعة بانتظام. أنواع الوسائط (Media Types): تنظم الصور حسب وضع الالتقاط، على سبيل المثال: الصور الملتقطة في وضع Live، والصور الشخصية، والصور البانورامية.

تنظم الصور حسب وضع الالتقاط، على سبيل المثال: الصور الملتقطة في وضع Live، والصور الشخصية، والصور البانورامية. الأدوات المساعدة (Utilities): تتضمن أقسام مختلفة تسهل لك الوصول إلى الصورة التي تبحث عنها، إذ تتضمن قسم خاص بالصور التي تحتوي على نصوص مكتوبة بخط اليد، وقسم خاص بالصور المخفية، وقسم خاص بالصور التي تتضمن رموز الاستجابة السريعة، وغير ذلك.

تتضمن أقسام مختلفة تسهل لك الوصول إلى الصورة التي تبحث عنها، إذ تتضمن قسم خاص بالصور التي تحتوي على نصوص مكتوبة بخط اليد، وقسم خاص بالصور المخفية، وقسم خاص بالصور التي تتضمن رموز الاستجابة السريعة، وغير ذلك. اقتراحات خلفيات الشاشة (Wallpaper Suggestions): تتضمن صور مختارة بالذكاء الاصطناعي ومُحسَّنة تكون مناسبة لوضعها خلفية للهاتف.

كيفية تخصيص المجموعات وإعادة ترتيبها:

يمكنك بسهولة تغيير ترتيب المجموعات واختيار المجموعات التي تريد عرضها والتي لا تريد عرضها، وذلك من خلال مزية تخصيص المجموعات، إذ يمكنك إعطاء الأولوية للمجموعات التي تستخدمها كثيرًا، مما يجعل تجربة تصفح الصور أكثر ملاءمة لاحتياجاتك. للقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الصور في هاتف آيفون. مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى نهاية الصفحة الرئيسية. انقر فوق خيار التخصيص وإعادة الترتيب (Customize and Reorder). في قائمة التخصيص، يمكنك إلغاء تحديد المجموعات التي ترغب في إزالتها من الصفحة الرئيسية. اضغط مطولًا على الزر الثلاثي الخطوط بجوار اسم المجموعة، ثم اسحب لإعادة ترتيب موضعها في الصفحة الرئيسية من تطبيق الصور. بعد الانتهاء من إجراء جميع التغييرات، انقر فوق زر “X” في الزاوية اليمنى العلوية للخروج والعودة إلى الصفحة الرئيسية.