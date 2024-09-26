كيفية تحقيق أقصى استفادة من هواتف آيفون 16 الجديدة

أصبحت هواتف آيفون 16 متاحة في الأسواق منذ ما يقرب من أسبوع، فإذا كنت قد حصلت على واحد من هذه الهواتف هناك الكثير من النصائح والطرق التي من شأنها مساعدتك في تعزيز تجربة استخدام هذه الهواتف بالاستفادة من جميع المزايا والتحديثات الجديدة المضمنة فيها، فبالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستبدأ بالوصول إلى هذه الهواتف ضمن تحديثات نظام iOS 18 القادمة، يمكنك الآن الاستفادة من العديد من المزايا الأخرى الجديدة المتوفرة في هذه الهواتف، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- نقل البيانات بالكابل بسرعة عالية:

سيستفيد مستخدمو iPhone 16 Pro بنحو خاص من سرعات نقل عالية عند إعداد أجهزتهم الجديدة. فإذا كانوا يقومون بالترقية من iPhone 15 Pro ويمتلكون كابل Thunderbolt، يمكنهم نقل البيانات بالكابل بسرعة عالية، وحتى عند الترقية من طراز آيفون يدعم كابل من نوع Lightning، فستتمتع أيضًا بسرعات نقل أسرع بالكابل مقارنة باستخدام شبكة الواي فاي.

2- تخصيص الشاشة الرئيسية:

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون 16 بعدة طرق مختلفة لتظهر بالشكل المفضل لك، وأبرز هذه الطرق:

تغيير ألوان أيقونات التطبيقات:

تتضمن هواتف آيفون 16 خيار Dark الذي يغير مظهر أيقونات التطبيقات لتبدو معتمة تمامًا كما يفعل الوضع المظلم (Dark Mode) للشاشة، وسيؤدي ذلك إلى تعتيم الأجزاء البيضاء من الأيقونة، كما يمكنك تغيير ألوان أيقونات التطبيقات لتظهر جميع الأيقونات بلون واحد.

يمكنك تعرّف كيفية القيام بذلك في مقال: “كيفية تغيير ألوان أيقونات التطبيقات في نظام iOS 18“.

ضبط أحجام الأيقونات:

يمكنك تغيير أحجام أيقونات التطبيقات بالطريقة التي تفضلها وسيكون ذلك باستخدام أزرار التكبير والتصغير التي ستظهر في أثناء تخصيص ألوان أيقونات التطبيقات.

إخفاء التطبيقات وقفلها:

يمكنك تعزيز خصوصيتك من خلال التحكم في قدرة الأشخاص الآخرين على فتح التطبيقات أو رؤيتها على الشاشة الرئيسية. ففي نظام التشغيل iOS 18 الذي تعمل به هواتف آيفون 16 ستتمكن من تحديد التطبيقات التي يتطلب الوصول إليها المصادقة باستخدام معرّف الوجه أو إدخال رمز المرور. وستتمكن أيضًا من إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية، وستنتقل تلقائيًا إلى مجلد مخفي لا يمكن فتحه إلا بعد المصادقة باستخدام معرّف الوجه أو إدخال رمز المرور.

ولتتعرف كيفية إخفاء التطبيقات وقفلها يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية قفل التطبيقات وإخفائها في هواتف آيفون“.

3- تخصيص مركز التحكم:

يتضمن مركز التحكم المعاد تصميمه في هواتف آيفون 16 عدة صفحات يمكنك التنقل بينها بسهولة، وتخصيص العناصر الموجودة فيها حسب رغباتك؛ إذ يمكنك نقل أي من عناصر التحكم الموجودة على الشاشة الأولى من مكانها إلى مكان آخر بسهولة، كما يمكنك تغيير حجم أيقونة عنصر التحكم، وحذف أي عنصر لا تريده، وإضافة عنصر تحكم جديد إلى شاشة موجودة أو إلى شاشة جديدة.

ولتتعرف كيفية تخصيص مركز التحكم في هواتف آيفون 16، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية تخصيص مركز التحكم الجديد في نظام iOS 18“.

4- الوصول إلى التطبيقات التابعة للجهات الخارجية باستخدام زر التحكم في الكاميرا:

تمتاز هواتف آيفون 16 بوجود زر مادي جديد يسمى زر التحكم في الكاميرا (Camera Control) يقع على الجانب الأيمن تحت زر التشغيل.

يمكن استخدام هذا الزر الجديد لعدد من الوظائف المختلفة عند التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، كما يمكنك استخدامه للوصول إلى بعض تطبيقات التصوير التابعة للجهات الخارجية، مثل: تطبيق إنستاجرام.

5- تبديل الأدوات الظاهرة في شاشة القفل:

يتيح لك نظام التشغيل iOS 18 تبديل أدوات شاشة القفل التي تشمل المصباح والكاميرا. ونظرًا إلى أن زر التحكم في الكاميرا يمكنه فتح تطبيق الكاميرا مباشرة، فيمكنك تبديل الأزرار الظاهرة في شاشة القفل إلى أزرار أخرى تسهل لك الوصول إلى تطبيقات أخرى تستخدمها كثيرًا.

6- تسجيل مقاطع الفيديو السينمائية البطيئة الحركة:

إذا كنت من هواة التصوير يمكن تجربة تسجيل مقاطع الفيديو السينمائية البطيئة الحركة باستخدام هواتف iPhone 16 Pro التي تدعم تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة الحركة بدقة تبلغ 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية، وهذا سيساعدك في الحصول على مقاطع فيديو احترافية وعالية الجودة والوضوح. ولتفعيل دقة تصوير الفيديو الجديدة تحتاج إلى فتح تطبيق الإعدادات، ثم الانتقال إلى تبويب الكاميرا، وتحديد هذه الدقة.