فيفو تطرح إصدارين من هاتفها الذكي V40 Lite

طرحت فيفو إصدارين من هاتفها الذكي V40 Lite. ويحتوي الإصداران على شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وبسطوع يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.45.

ويعمل الإصدار الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G بمعالج Snapdragon 685 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 610.

في حين يعمل الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 مع واحدة معالجة الرسومات Adreno 613.

وتقترن الشريحتان بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويأتي الإصداران بسماكة قدرها 7.79 ملم، ويتميزان بإطار معدني، ويعملان بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

وزودت فيفو الإصدارين بكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX882 من سوني وبفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.2 في إصدار 5G، مع استبدالها بعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.4 في إصدار 4G.

ويتميز الإصداران بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ، وتحتوي الشاشة على تقنية اللمس الرطب لمقاومة مياه الأمطار، إلى جانب وجود مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة.

ويستمد الإصداران الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، مما يسمح بشحنها من 0 في المئة إلى 45 في المئة خلال 15 دقيقة.

وزودت فيفو الإصدارين بمجموعة AI Imaging، التي تتضمن AI Erase و Photo Enhance ومسح المستندات ضوئيًا من الصور الموجودة في ألبوم الكاميرا.

وتطرح فيفو الإصدار الداعم لشبكات الجيل الرابع بسعر قدره 220 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

في حين تطرح الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس بسعر قدره 285 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 350 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

Udah mau berangkat tapi baterai smartphone habis? Tenang aja! #vivoV40Lite 80W FlashCharge cuma butuh waktu 15 menit untuk isi baterai 45% ⚡ #LiteItUp — vivo_indonesia (@vivo_indonesia) September 25, 2024