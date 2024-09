شاومي تكشف عن ساعتها الذكية Redmi Watch 5 Lite

أطلقت Redmi التابعة لشركة شاومي ساعتها الذكية الجديدة Redmi Watch 5 Lite، وذلك بعد أن طرحت في الشهر الماضي جهازها القابل للارتداء Redmi Watch 5 Active.

وتبدو الساعة الذكية Redmi Watch 5 Lite مشابهة للساعة الذكية Redmi Watch 5 Active، مع أنها تحتوي على شاشة من نوع AMOLED تعمل دائمًا بدلًا من الشاشة من نوع LCD.

وتأتي الشاشة بقياس قدره 1.96 بوصة قطريًا وبدقة قدرها 502×410 بكسلات، وهي أكثر سطوعًا مع ذروة سطوع قدرها 600 شمعة في المتر المربع.

وتدعم الشاشة أكثر من 200 وجه ساعة سحابي، منهم أكثر من 50 قابل للتخصيص، وأكثر من 30 وجه يعمل دائمًا.

وتعمل Redmi Watch 5 Lite بواجهة المستخدم HyperOS ومتوافقة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد و iOS.

كما تأتي مع المساعد الصوتي أليكسا، وتدعم الاتصال عبر البلوتوث وتتميز بمكبر صوت وميكروفونين لإلغاء الضوضاء البيئية لتسهيل إجراء المكالمات الواضحة.

ومن أجل تتبع الصحة واللياقة البدنية والنوم والإجهاد، تحتوي Redmi Watch 5 Lite على مستشعر معدل ضربات القلب ومستشعر الأكسجين في الدم.

وتدعم الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا داخليًا وخارجيًا. ويمكنها أيضًا تتبع أداء السباحة لأنها مقاومة للماء حتى عمق قدره 50 مترًا.

وتشمل بقية المزايا في ساعة شاومي الجديدة زرًا جانبيًا متعدد الوظائف والنظام العالمي لتحديد المواقع المدمج والبلوتوث 5.3.

وتحتوي الساعة الذكية على بطارية بسعة قدرها 470 ميلي أمبير تسمح للساعة بالعمل لمدة قدرها 18 يومًا في ظل الاستخدام العادي و 12 يومًا في ظل الاستخدام المكثف.

وتوفر الساعة الذكية أكثر من 50 تطبيقًا مصغرًا قابلًا للتخصيص، ويشمل ذلك الوضع الليلي ووضع عدم الإزعاج ووضع المسرح والعثور على هاتفك والمصباح اليدوي وغالق الكاميرا والأحداث والمنبه وساعة الإيقاف والمؤقت ورفع الساعة للاستيقاظ.

ويبلغ وزن الساعة نحو 29.2 جرامًا دون أحزمة، وهي مصنوعة من مادة TPU ويمكن تعديل طولها من 135 ملم إلى 200 ملم.

وتطرح شاومي الساعة الذكية المتميزة بتصميم معدني للبيع بسعر قدره 50 دولارًا.

