سامسونج تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy S24 FE

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن هاتفها الجديد Galaxy S24 FE، وهو أحدث إصدارات الشركة من سلسلة S24.

ويُعد الهاتف خيارًا اقتصاديًا مقارنةً بهاتف Galaxy S24 Plus، إذ يأتي الهاتفان بشاشة AMOLED قياسها 6.7 إنشات مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مما يجعل الهاتف الجديد أكبر حجمًا من الإصدار السابق S23 FE الذي يأتي بشاشة قياسها 6.4 إنشات.

ولن يأتي الهاتف بأي من معالجات سنابدراجون، ولكن سيحمل الهاتف الجديد معالج Exynos 2400e، الذي يُعتقد أنه نسخة ذات تردد أقل من معالج Exynos 2400 الموجود في باقي سلسلة Galaxy S24.

ويحتوي الهاتف أيضًا على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية بسعة قدرها 4700 ميلي أمبير، ودعم الشحن السلكي بقوة قدرها 25 واطًا.

وفيما يتعلق بنظام التصوير، فهو مماثل لهاتف Galaxy S23 FE، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بمستشعر بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال وأخرى مكبرة بدقة قدرها 12 و 8 ميجابكسل على الترتيب. وفي الجهة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

ومن المزايا الأخرى البارزة في هاتف Galaxy S24 FE الجديد وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بسامسونج Galaxy AI، مع ضمان التحديثات البرمجية لمدة تصل إلى سبع سنوات.

ويبدأ سعر هاتف Galaxy S24 FE من 650 دولارًا أمريكيًا، وقد تطرح سامسونج هدايا مجانية عند الحجز الأولي للهاتف في بعض الأسواق.