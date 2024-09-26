إنجاز علمي إماراتي جديد.. ابتكار نظام هوائي ثوري للتحكم الدقيق في الإشعاع

حقق باحثون من (جامعة الإمارات العربية المتحدة) UAEU، إنجازًا علميًا بارزًا بحصولهم على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لابتكارهم نظام هوائي متطور للتحكم الدقيق في نقل الإشعاع.

ويُعدّ هذا الابتكار قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وهو نتاج جهود دؤوبة للدكتور محمود فتحي الأحمد والدكتور عبد الحليم جلاد من قسم الهندسة الكهربائية والاتصالات في كلية الهندسة.

مبدأ عمل النظام الجديد:

يعتمد النظام الجديد على فكرة مبتكرة تتمثل في استخدام مواد ذات مقاومة قابلة للتحويل، ومن خلال تطبيق جهد كهربائي على هذه المواد، يمكن التحكم بدقة في اتجاه الإشعاع المنبعث من الهوائي وشدته، ويعني ذلك إمكانية توجيه الإشعاع في اتجاهين متعاكسين بشكل مستقل وبدقة عالية، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال الاتصالات.

وأوضح الدكتور محمود الأحمد أن فكرة المشروع تؤكد التزام أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة بالمساهمة بأبحاث رائدة لدفع عجلة الابتكار التكنولوجي في ضوء ما توفره الجامعة من بيئة محفزة وداعمة للإبداع.

وأشار إلى أن هذا المشروع الحاصل على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية يمتلك دلالات كبيرة على مختلف التطبيقات التي تتطلب إدارة دقيقة لإشعاع الهوائيات، والقدرة على تبديل اتجاه نقل الإشعاع وشدته من خلال استخدام مواد مقاومة قابلة للتحويل، التي من شأنها فتح آفاق جديدة في مجالات التطور الرقمي والاتصالات خاصة في البيئات التي قد تكون فيها الأنظمة الهوائية التقليدية محدودة.

ومن جهته أشار الدكتور عبد الحليم جلاد إلى أن هذا المشروع يتضمن هوائيين موجهين في اتجاهين متعاكسين وطرقا للتحكم في نقل الإشعاع عبر هيكل هوائي متعدد الطبقات، كل منهما موجه في اتجاه معاكس.

وأضاف أن ما يميز هذه التكنولوجيا استخدامها لمواد ذات مقاومة قابلة للتحويل للتحكم الدقيق في نقل الإشعاع، من خلال تطبيق جهد تيار مستمر على طبقات الأقطاب الكهربائية الموصلة ويمكن للنظام التبديل بين حالات المقاومة العالية والمنخفضة، مما يتيح نقل الإشعاع في اتجاهين متعاكسين بشكل متزامن أو انتقائي، ويوفر هذا النهج المبتكر تحكمًا متطورًا في اتجاه الإشارة وشدتها، مما يمهد الطريق لأنظمة اتصالات أكثر كفاءة وقابلية للتكيف.

مزايا النظام:

تحكم دقيق: يوفر النظام تحكمًا دقيقًا في اتجاه الإشعاع وشدته، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب إدارة دقيقة للإشارات اللاسلكية.

يوفر النظام تحكمًا دقيقًا في اتجاه الإشعاع وشدته، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب إدارة دقيقة للإشارات اللاسلكية. مرونة عالية: يمكن استخدام النظام في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما يشمل: الاتصالات اللاسلكية، والرادار، والأجهزة الطبية.

يمكن استخدام النظام في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما يشمل: الاتصالات اللاسلكية، والرادار، والأجهزة الطبية. كفاءة عالية: يتميز النظام بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مما يجعله صديقًا للبيئة.

أهمية هذا الإنجاز:

يُعدّ هذا الابتكار شاهدًا على التقدم العلمي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار. كما أنه يساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.