OpenAI تطلق الوضع الصوتي المتقدم للمشتركين في ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI بدء طرح وضع الصوت المتقدم (Advanced Voice Mode) على نطاق واسع لمستخدمي ChatGPT المشتركين في الخطط المأجورة.

وستتوفر هذه الميزة الصوتية في البداية للمشتركين في خطتي Plus للأفراد و Teams للفرق، في حين سيحصل العملاء في خطط Enterprise و Edu عليها الأسبوع المقبل.

وكجزء من هذا الطرح، حصل الوضع الصوتي المتقدم على تصميم جديد، إذ يعرض الآن ChatGPT دائرة زرقاء متحركة بدلًا من النقاط السوداء المتحركة في الواجهة في أثناء الاستخدام.

وسيظهر للمستخدمين إشعار داخل تطبيق ChatGPT بجوار أيقونة الصوت عندما تصبح الميزة متاحة لهم.

وحصل ChatGPT على 5 أصوات جديدة يمكن للمستخدمين تجربتها، مما يرفع إجمالي عدد الأصوات المتاحة إلى 9 أصوات، مع غياب صوت Sky المثير للجدل بسبب تشابهه مع صوت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون التي هددت بمقاضاة الشركة قبل أن تتراجع الشركة وتزيله.

ويتيح الوضع الصوتي المتقدم للمستخدمين التفاعل الصوتي مع ChatGPT بطريقة طبيعية مع استجابات صوتية سريعة، وإمكانية تتابع الأسئلة والاستفسارات، ومقاطعة ChatGPT في أثناء الرد إذا لزم الأمر كما هو الحال في المحادثات البشرية اليومية.

واعتذرت OpenAI ضمنيًا عن تأخير إطلاق الوضع الصوتي المتقدم في مقطع الفيديو الترويجي الذي نشرته عبر حسابها في منصة إكس، والذي يستعرض قدرات الوضع الصوتي في نطق عبارة “عذرًا، أنا متأخر” بعدة لغات.

وتؤكد OpenAI أنها أجرت بعض التحسينات منذ إصدار النسخة التجريبية من ميزة الوضع الصوتي، إذ حسّنت فهم اللهجات بدقة كبيرة، مع تحسينات في سرعة المحادثات وسلاستها، وإصلاح بعض الأخطاء التقنية.

وبالإضافة إلى ذلك، وسّعت OpenAI بعض مزايا التخصيص في ChatGPT لتشمل الوضع الصوتي، مثل التعليمات المخصصة التي تتيح للمستخدمين تخصيص كيفية استجابة ChatGPT لهم، وميزة الذاكرة التي تمكّنه من تذكّر المحادثات السابقة لاستخدامها في المستقبل، مما يتيح للمستخدمين تجربة استخدام مخصصة بنحو أكبر.

وأشارت OpenAI أيضًا إلى أن الوضع الصوتي المتقدم غير متاح حتى الآن في بعض المناطق، ومنها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وآيسلندا والنرويج وليختنشتاين، وذلك لأسباب تنظيمية على الأرجح.