HP تعلن حاسوبها المحمول الجديد OmniBook Ultra Flip

أعلنت HP أول حاسوب هجين لها يعمل بالذكاء الاصطناعي OmniBook Ultra Flip مع شاشة مميزة وتصميم عصري قابل للتحوّل حسب طريقة الاستخدام المفضلة، بالإضافة إلى أحدث معالجات إنتل.

ويأتي الجهاز بشاشة OLED قابلة للمس قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل، وبمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، ويبلغ سمك الجهاز 15 ملم، ويصل وزنه إلى 1.35 كيلوجرام.

ويعمل الحاسوب الجديد OmniBook Ultra Flip بمعالجات من سلسلة Intel Core Ultra 200V المزودة بمحرك ذكاء اصطناعي مخصص، وتتيح الشركة إمكانية تخصيص الجهاز بمعالجات Ultra 5 226V وحتى Ultra 9 288V، وسيحصل الحاسوب على تحديث لدعم مزايا الذكاء الاصطناعي كوبايلوت بلس من مايكروسوفت بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

ويتوفر الجهاز بسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت مع وجود خيارات تخزين أكبر تصل إلى 2 تيرابايت، وذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، ويمكن أن تصل إلى 32 جيجابايت في الإصدارات العالية.

ويضم الجهاز بطارية قوية يمكنها الصمود حتى 20 ساعة وفقًا للشركة. وتصل نسبة شحن البطارية إلى 50% عند شحنها لمدة قدرها 45 دقيقة عبر الشاحن المرفق.

ومن مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في الجهاز بفضل وحدة المعالجة العصبية من إنتل دعم الإيماءات اليدوية للتنقل بين المستندات أو صفحات الويب وضبط مستوى الصوت والتحكم في تشغيل الوسائط، كما يمكن للحاسوب قفل نفسه تلقائيًا عند مغادرة المستخدم، ثم إعادة التشغيل تلقائيًا عند عودته.

وبعد توفر تحديث كوبايلوت بلس، ستُضاف مزايا أخرى مثل توليد الصور وتحريرها بالذكاء الاصطناعي والترجمة الفورية وميزة الاستدعاء Recall، وغيرها.

وتتيح HP حاليًا حاسوب OmniBook Ultra Flip للبيع عبر موقعها الرسمي بسعر يبدأ من 1450 دولارًا أمريكيًا.