هواوي وشيري تطلقان Luxeed R7 لمنافسة Model Y من تسلا

أعلنت Luxeed، وهي علامة تجارية مدعومة من هواوي وشيري، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية R7، التي من المتوقع أن تكون منافسًا حقيقيًا لسيارة Model Y من تسلا في الصين.

وتُعد R7 النموذج الثاني من العلامة التجارية Luxeed، وهي سيارة دفع رباعي كوبيه، مع أن تصميمها العام يشبه تصميم النموذج الأول، وهو سيارة السيدان S7.

وتأتي Luxeed R7 بسعر أقل من سعر سيارة تسلا، وفي الوقت نفسه تقدم قائمة أطول من المزايا.

وتطرح هواوي وشيري Luxeed R7 بأربعة فئات مختلفة. وتوفر فئة Ultra محركين كهربائيين بقوة قدرها 215 كيلوواطًا و 150 كيلوواطًا، في حين تتميز الفئات الأخرى بمحرك واحد بقوة قدرها 215 كيلوواطًا.

وتتوفر السيارة ببطارية بقوة قدرها 82 كيلوواطًا و 100 كيلوواط، الأمر الذي يوفر مدى قدره 667 كم و 802 كم.

وتعتمد السيارة على منصة Giant Whale 800V من هواوي. وتتميز Luxeed R7 بهيكل Tuling Intelligent من هواوي لتعرف الطريق الذكي.

وبفضل الإدراك الذكي لحالة السيارة iVSE، فإن R7 قادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الظروف، ويشمل ذلك الطرق الوعرة.

وباستخدام أول نظام تحكم نشط في المنعطفات، الذي يُستخدم من خلال الكبح، وتوجيه عزم الدوران، والتحكم في عزم الدوران للعجلات الأربع بمحرك مزدوج، يمكن تتبع الطريق بدقة، مما يقلل تأثير دفع الزوايا.

كما توفر السيارة وظيفة التثبيت الذكي للسرعة في المنحدرات التي يمكنها التحكم في سرعة السيارة تكيفيًا وتقليل تدخل دواسة السائق. ويؤدي هذا إلى استعادة طاقة كبرى وتسخين أقل للفرامل.

وتتميز سيارة Luxeed R7 بنظام تعليق مزدوج في الأمام ونظام تعليق مستقل متعدد الوصلات في الخلف. كما تحتوي على نظام التخميد المتغير المستمر ونظام التعليق الهوائي.

وتوفر بعض الفئات نظام مساعدة السائق القائم على الرؤية Qiankun ADS 3.0، الذي يدعم مزايا، مثل خدمة ركن السيارات والاستدعاء.

وتأتي السيارة بأبعاد قدرها 4956 ملم × 1981 ملم × 1634 ملم مع قاعدة عجلات قدرها 2950 ملم. وتتوفر السيارة قياسيًا بعجلات بقياس قدره 20 بوصة، مع خيار عجلات بقياس قدره 21 بوصة.

ويربط بعض الأشخاص R7 بسيارة Model Y من تسلا، مع أن R7 أطول بمقدار 206 ملم، وهي أكبر حتى من سيارات، مثل BMW X6.

وتأتي السيارة بشاشة عدادات من نوع LCD بقياس قدره 12.3 بوصة وشاشة معلومات بقياس قدره 15.6 بوصة، كما توجد شاشات ترفيهية خلفية. ويأتي نظام الترفيه مع MagLink من هواوي إلى جانب Huawei Sound.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام السيارة يستخدم نظام التشغيل Harmony OS من هواوي. وتوجد ثلاجة بسعة قدرها 8.2 لترات في الكونسول الوسطي.

وتبلغ مساحة صندوق الأمتعة نحو 837 لترًا باستخدام تصميم ثلاثي الأقسام. ومع طي المقاعد إلى الجهة السفلية، يزداد الحجم إلى 2130 لترًا.

ويوجد أيضًا صندوق أمامي بسعة قدرها 52 لترًا، مع نظام فتح جديد، إذ تستطيع فتح غطاء المحرك عند النقر عليه مرتين.

وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فإن فئة Pro تأتي ببطارية بسعة قدرها 82 كيلوواطًا وبسعر قدره 36950 دولارًا، في حين تأتي فئة Ultra ببطارية بسعة قدرها 100 كيلوواط وبسعر قدره 48300 دولار، أما فئة Max فإنها تأتي ببطارية بسعة قدرها 82 كيلوواطًا وبسعر قدره 42650 دولارًا، وببطارية بسعة قدرها 100 كيلوواط وبسعر قدره 45500 دولار.