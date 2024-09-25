فيفو تكشف عن جهازها الجديد V40e

كشفت فيفو عن V40e، وهو أحدث هاتف ذكي للشركة في سلسلة V40. ويتبع الجهاز الجديد لغة تصميم V40 و V40 Pro بشاشة منحنية وكاميرا خلفية مزدوجة مع نظام الإضاءة Aura Light portrait للضبط الذكي لدرجة حرارة اللون.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.77 بوصات وبدقة قدرها 2392×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9 ودعم +HDR10.

وزودت فيفو هاتفها بالمعالج الثماني النواة MediaTek Dimensity 7300 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G615 MC2.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت و 8 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم FuntouchOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14. وتتعهد فيفو بثلاث سنوات من تحديثات أندرويد وأربع سنوات من تصحيحات الأمان.

وزودت فيفو الجهاز بكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX 882 من سوني وميزة تثبيت الصورة بصريًا وفتحة عدسة قدرها f/1.79، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2. ويوجد أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي للعين وفتحة عدسة قدرها f/2.0. وتوفر فيفو مزايا الذكاء الاصطناعي AI eraser و AI Photo Enhancer.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا.

وتشمل المزايا الأخرى مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، ومنفذ USB Type-C، ومكبرات صوت. ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 163.72 ملم × 75 ملم × 7.49 ملم؛ وبوزن قدره 183 جرامًا.

وقالت الشركة إن الهاتف يستخدم مواد تبديد الحرارة العالية الكفاءة إلى جانب 10 مستشعرات لدرجة الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة النواة بما يصل إلى 7 درجات مئوية لضمان الأداء المستقر.

وتطرح فيفو الهاتف للبيع بسعر قدره 345 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 370 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.