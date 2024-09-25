فيفو تعلن هاتفها الذكي الجديد iQOO Z9 Turbo Plus

أعلنت فيفو iQOO Z9 Turbo Plus، وهو أحدث هاتف ذكي للشركة في سلسلة iQOO Z9. ويجب الجهاز تغييرات عديدة مقارنة بنسخة iQOO Z9 Turbo، ويشمل ذلك شريحة مختلفة وبطارية أكبر ومعيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 7 وحماية محسّنة للدخول.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1260 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا وتعتيم PWM العالي التردد وذروة سطوع قدرها 4500 شمعة في المتر المربع ودعم +HDR10 و Dolby Vision.

ويوجد شريحة ألعاب Q1 المدمجة، التي تدعم الدقة الفائقة والإطار الفائق للألعاب المتعددة.

واستبدلت فيفو معالج Snapdragon 8s Gen 3 في iQOO Z9 Turbo بمعالج MediaTek Dimensity 9300+ مع وحدة معالجة الرسومات Immortalis-G720.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x قدرها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بتصميم تبريد سائل مع غرفة بخار بمساحة قدرها 6043 ملم مربع.

وزودت فيفو الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر LYT-600 من سوني بقياس قدره 1/1.95 بوصة وفتحة عدسة قدرها f/1.79 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مستشعر GC08A3 وفتحة عدسة قدرها f/2.2 وتسجيل فيديو بدقة قدرها 4K. كما توجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.45.

ويعمل iQOO Z9 Turbo Plus بواجهة المستخدم Origin OS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويتضمن مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومنفذ USB Type-C، ومكبرات صوت.

ويأتي جهاز فيفو الجديد بأبعاد قدرها 163.72 ملم × 75.88 ملم × 7.98 ملم؛ وبوزن قدره 196 جرامًا، وهو مقاوم للغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP65.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا.

وتقول الشركة إن البطارية يمكنها الحفاظ على صحتها بنسبة تزيد على 80 في المئة حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام أو ما يصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ.

وتطرح فيفو هاتف iQOO Z9 Turbo Plus بسعر قدره 330 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 370 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 360 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 415 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.