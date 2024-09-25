سوني تطرح شاشات InZone لعشاق الألعاب

طرحت سوني شاشتين جديدتين من نوع Inzone تستهدفان اللاعبين، مع التركيز على الجميع من اللاعبين العاديين إلى محترفي الرياضات الإلكترونية.

وتتميز InZone M10S بشاشة من نوع OLED QHD بقياس قدره 27 بوصة وهي تركز على الصور الغامرة وسرعة الاستجابة، وتستهدف لاعبي الرياضات الإلكترونية.

وطورت الشركة اليابانية InZone M10S بالتعاون مع فريق Fnatic الشهير للرياضات الإلكترونية لتكون جاهزة للبطولات مع إبراز السرعة والأداء.

وتتميز الشاشة البالغة دقتها ما يصل إلى 1440 بكسلًا بأنها تجمع بين وقت الاستجابة السريع البالغ قدره 0.03 ميلي في الثانية ومعدل التحديث المتغير البالغ قدره 480 هرتزًا.

وتُعد شاشة InZone M10S واحدة من أسرع شاشات الألعاب من نوع OLED التي يمكنك شراؤها، وتتطابق مواصفاتها مع قدرات الشاشات المتطورة التي كشفت عنها إل جي في معرض CES في شهر يناير.

ويعتمد تحقيق معدل التحديث المتغير البالغ قدره 480 هرتزًا بالكامل على معدل الإطارات وأداء وحدة معالجة الرسومات لمستخدمي الحاسوب، في حين تحدد منصات PS5 ذلك معدل التحديث عند ما يصل إلى 120 هرتزًا.

وتقول سوني إن InZone M10S تتضمن أوضاع تحسين الأداء لمساعدة اللاعبين في تحقيق الاستفادة القصوى من أنظمة الحاسوب.

ويعرض وضع البطولة الألعاب بحجم قدره 24.5 بوصة وبدقة قدرها 1332 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 480 هرتزًا، ويمكن للاعبين الذين اعتادوا اللعب عبر شاشات بقياس قدره 24.5 بوصة وبدقة قدرها 1080 بكسلًا اختيار دقة أقل.

ويوجد أيضًا أوضاع FPS و FPS Pro و FPS Pro Plus التي تحفز خصائص الصورة للشاشات من نوع LCD Twisted Nematic المستخدمة في بطولات الرياضات الإلكترونية، إلى جانب تحسين وضوح الصورة.

ويمكن لشاشة InZone M10S تحقيق ذروة سطوع قدرها 1300 شمعة في المتر المربع، وتحمل شهادة DisplayHDR True Black 400، مما يعني أنه يمكنك توقع مجموعة ألوان واسعة.

وقالت سوني إن هذه الشاشة تحتوي على البكسلات الذاتية الإضاءة من نوع OLED، التي توفر تجربة لعب غامرة بسطوعها ونسبة تباينها وتعبيرها الدقيق عن الألوان وزاوية المشاهدة.

وتتميز الشاشة أيضًا بمنافذ HDMI 2.1 و DisplayPort 2.1 ودعم Nvidia G-Sync، وتأتي مع حامل قابل لضبط الارتفاع يمكن إمالته وتدويره. وتتوفر شاشة InZone M10S للطلب بسعر قدره 1100 دولار.

كما أصدرت سوني نسخة محدثة من شاشة InZone M9 التي أصدرتها في عام 2022. وتتوفر شاشة InZone M9 II بقياس قدره 27 بوصة وبسعر قدره 800 دولار مع معدل تحديث قدره 160 هرتزًا ودقة قدرها 2160 بكسلًا.