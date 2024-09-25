سناب شات تضيف ذكاء جوجل الاصطناعي إلى My AI

أعلنت شركة سناب عقد شراكة مع جوجل للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطوّرها، وإضافتها إلى المساعد الذكي My AI في منصة سناب شات.

ومن المنتظر أن يؤدي إدماج نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini في روبوت الدردشة My AI إلى تحسينات كبيرة في الأداء وقدرات أوسع من ذي قبل.

وكانت سناب شات قد أطلقت روبوت الدردشة My AI لمستخدميها في عام 2023 مدعومًا بنماذج GPT من OpenAI. ومع ذلك، فإن الترقية إلى Gemini ستجعل الروبوت أكثر قدرة على فهم النصوص والصور ومقاطع الفيديو والعمل معها، وبتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تفاعل المستخدمين مع الروبوت يوميًا.

وقال إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، في بيان صحفي: “تعزز هذه الشراكة مع جوجل كلاود كل ما هو مهم لخدمة مجتمعنا، وتتلخص مهمة سناب في تمكين الأشخاص من التعبير عن أنفسهم، والعيش في اللحظة الراهنة، واكتشاف العالم، والمرح معًا”.

وأضاف توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud: “تعمل نماذج Gemini الآن على تشغيل ملايين التفاعلات المتعددة الوسائط في تطبيق سناب شات كل يوم، مما يسمح لمستخدمي سناب شات بالتفاعل بنحو أفضل مع My AI مع مزايا الدقة والسلامة المدمجة”.

وبفضل نماذج Gemini المتطورة، سيساعد روبوت الدردشة My AI المستخدمين في التقاط صور أو مقاطع فيديو لأي شيء والسؤال عنها، وهي مزايا مشابهة لأدوات ومزايا تقدمها جوجل بالفعل حاليًا.

ومن الجدير بالذكر أن هناك شراكة بين جوجل وسناب تمتد لأكثر من عشر سنوات، حتى قبل ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع للجمهور كما هو الحال حاليًا.