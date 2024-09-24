سام ألتمان يكشف عن رؤيته لمستقبل الذكاء الاصطناعي

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة OpenAI، عن رؤيته لمستقبل الذكاء الاصطناعي، في منشور نادر له عبر مدونته الشخصية.

وتبدو رؤية ألتمان شديدة التفاؤل، وهي متوافقة مع منصبه الحالي في الشركة الرائدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا، كما أنها تشبه توقعات العديد من قادة الذكاء الاصطناعي الآخرين.

وتوقع ألتمان أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى “الذكاء الفائق”، الذي يتجاوز قدرات البشر، خلال “بضعة آلاف من الأيام” على حد تعبيره، مما يعني أن قدومه بات أقرب مما نتوقع.

ويمكن أن يؤخذ توقع ألتمان على محمل الجد؛ لأنه بحكم منصبه الحالي مطلع على المشاريع الحالية والخطط المستقبلية لأهم شركة ذكاء اصطناعي في العالم حاليًا.

وكان الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، قد صرّح أيضًا قبل عدة أيام بأن الذكاء الاصطناعي يتطوّر بسرعة كبيرة تتجاوز قانون مور، وهو قانون وُضع قبل عقود لوصف السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا، خاصة في مجال الرقاقات الإلكترونية.

ووصف ألتمان مستقبل الذكاء الاصطناعي بأنه سيشهد ظهور مساعدين شخصيين يعملون بنحو مستقل وقادرين على تنفيذ مهام متنوعة مثل التنسيق للرعاية الطبية.

وأشار ألتمان إلى أن الذكاء الاصطناعي سيقود إلى تقدم علمي كبير، إذ سيساعد في ظهور أنظمة جديدة أكثر تطورًا، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي سيحقق “ازدهارًا مشتركًا بدرجة تبدو غير قابلة للتصور اليوم”.

ومع ذلك، أكد ألتمان على ضرورة معالجة العديد من التحديات قبل تحقيق هذا المستقبل، مثل تكلفة الطاقة والمكونات الإلكترونية اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة، مشيرًا إلى أن عدم بناء البنية التحتية المناسبة قد يؤدي إلى حروب بسبب المنافسة على الموارد المحدودة للذكاء الاصطناعي.

وتوقع ألتمان أيضًا حدوث تغييرات كبيرة في سوق العمل مع تطوّر قدرات الذكاء الاصطناعي، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن البشر سيواجهون نقصًا في الوظائف.

ومن جهة أخرى، واصل ألتمان حديثه حول الذكاء الاصطناعي خلال جلسة نقاشية مع المبعوث التقني للأمم المتحدة، أمانديب سينغ جيل، في حدث نظمته OpenAI على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مانهاتن.

وأوضح ألتمان أن العالم قد أصبح يتقبل بسرعة الإنجازات التي كان يعتقد معظمنا أنها مستحيلة قبل بضع سنوات فقط.

وأثنى ألتمان على نموذج “o1” الجديد الذي أطلقته شركته حديثًا، والذي يمكنه إجراء تفكير عميق في المشكلات والمسائل، وله قدرات متطورة في الرياضيات، “ويعمل بمستوى المبرمجين النخبة”، على حد زعمه.

وقال ألتمان إن قدرات التفكير المنطقي التي يتمتع بها النموذج الجديد “o1” أقنعته بأن الذكاء الاصطناعي يقترب من تحقيق هدفه في دفع عجلة الاكتشافات العلمية.

وتأتي تصريحات ألتمان لتُضاف إلى النقاشات المتزايدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في العالم؛ إذ يرى بعض الناس مستقبلًا واعدًا فيه، في حين يخشى آخرون أن يؤدي إلى هيمنة الآلات على البشر وفقد وظائفهم، وربما هلاكهم.