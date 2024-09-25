“دبي للمستقبل” و”ميتا” تعلنان انطلاق برنامج المسرعات “لاما ديزاين درايف”

أعلنت شركة (ميتا) ومؤسسة دبي للمستقبل اليوم، إطلاق الدفعة الأولى من برنامج (لاما ديزاين درايف) ، وهو برنامج إقليمي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف برنامج (لاما ديزاين درايف) الذي يُنفذ بالتعاون مع (ستارت أب بوتكامب)، إلى توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار. وتضم الدفعة الأولى منه 22 شركة ناشئة، و8 متخصّصين في مجال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي سيعملون في (منطقة 2071)، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، لإيجاد الحلول السريعة والفعّالة لأبرز التحديات التي يواجهها القطاع على صعيد الذكاء الاصطناعي.

الاعتماد على نموذج (لاما 3.1):

يهدف هذا البرنامج، الذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إلى تسريع وتيرة ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي، باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد المفتوح المصدر (لاما 3.1) Llama 3.1، من شركة (ميتا)، لتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة وعدد من أبرز الشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في الارتقاء بمنظومة الذكاء الاصطناعي بنحو ملحوظ في دولة الإمارات، انسجامًا مع رؤيتها الإستراتيجية الطموحة، لترسيخ مكانتها في مصاف الدول العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

برنامج (لاما ديزاين درايف).. تحديات واقعية وحلول مبتكرة:

ينطوي تحدي الدفعة الأولى من برنامج (لاما ديزاين درايف)، على أربعة أسابيع متتالية، من تصميم حلول الذكاء الاصطناعي حيث تبادر أربع شركات رائدة في الإمارات، وهي: طيران الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة دبي القابضة، ومجموعة شلهوب، إلى طرح مجموعة من التحديات التي تواجهها فعليًا، ضمن قطاع الأعمال على الشركات الناشئة والرائدة في مجال ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي.

طيران الإمارات: تسعى إلى تحسين تجربة السفر لأصحاب الهمم وكبار السن من خلال توفير معلومات دقيقة وسهولة الوصول إليها.

تسعى إلى تحسين تجربة السفر لأصحاب الهمم وكبار السن من خلال توفير معلومات دقيقة وسهولة الوصول إليها. هيئة الطرق والمواصلات: تهدف إلى تحسين نظام النقل العام في دبي عبر الاستفادة من بيانات التنقل المتوفرة ضمن مصادر متعددة، وتفعيل أنظمة إصدار تنبيهات السفر القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تهدف إلى تحسين نظام النقل العام في دبي عبر الاستفادة من بيانات التنقل المتوفرة ضمن مصادر متعددة، وتفعيل أنظمة إصدار تنبيهات السفر القائمة على الذكاء الاصطناعي. دبي القابضة: تركز في تعزيز دقة التقارير المتعلقة بانبعاثات الكربون لدعم مبادرة الإمارات لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050

تركز في تعزيز دقة التقارير المتعلقة بانبعاثات الكربون لدعم مبادرة الإمارات لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 مجموعة شلهوب: تسعى إلى تحسين تجربة العملاء في قطاع البيع بالتجزئة من خلال تحليل المشاعر والبيانات المتقدمة.

سيجري استضافة الشركات الناشئة طوال الأسابيع الأربعة المخصصة للدفعة الأولى من برنامج (لاما ديزاين درايف) ضمن المنطقة المخصصة للابتكار (AREA 2071) في مؤسسة دبي للمستقبل، حيث سيشارك الجميع في ورش عمل وجلسات توجيهية تهدف إلى تسهيل عملية ابتكار المنتجات.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا لالتزام دولة الإمارات الراسخ بإعداد منظومة حيوية قائمة على الذكاء الاصطناعي، إذ ستساعد الحلول المتطورة في تحقيق أهداف الدولة الطموحة على صعيد التحول الرقمي.

أهداف برنامج (لاما ديزاين درايف):

تسريع نمو شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في المنطقة.

تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحقيقية في مختلف القطاعات.

تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للذكاء الاصطناعي.

بناء شراكات قوية بين الشركات الناشئة والشركات الكبرى.

النتائج المتوقعة:

من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تحقيق قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات، وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي. كما سيساهم في تطوير حلول مبتكرة تساهم في تحسين حياة الناس وتعزيز التنمية المستدامة.