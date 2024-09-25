جوجل تطرح تحديثًا للصور عبر Earth و Maps

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا ضخمًا لبرنامج Google Earth يتيح للأشخاص استكشاف سان فرانسيسكو في ثلاثينيات القرن العشرين أو باريس في ثمانينيات القرن العشرين.

ويجلب هذا التحديث صورًا تاريخية إلى التطبيق، وواجهة جديدة، وصور Street View جديدة في 80 دولة جديدة.

ويتاح هذا التحديث عبر الموقع الإلكتروني لخدمة Google Earth، ويتيح الرجوع بالزمن إلى نحو 80 عامًا في بعض المواقع، ويستخدم صورًا جوية وصورًا تاريخية حتى يتمكن المستخدمون من مشاهدة تحول الجغرافيا والمدن والأحياء على مدار العقود.

وتوجد أدوات إدارة مشاريع محسّنة جديدة في خدمة Google Earth وشاشة رئيسية معاد تصميمها حديثًا.

وتتيح أدوات المشروع للفرق ومجموعات البحث التعاون في المشاريع من خلال تسهيل الوصول إلى ملفات الفريق. وتظهر المشاريع بطريقة بارزة عبر الشاشة الرئيسية.

ومن خلال التحديث، جلبت جوجل ميزة Street View إلى عدد قليل من البلدان الجديدة، مثل البوسنة والهرسك وناميبيا وليختنشتاين وباراغواي.

وتجلب ميزة Street View للمستخدمين نظرة مقربة على الأشخاص والمتاجر والجغرافيا في أي مكان على وجه الأرض تقريبًا.

وحصلت 80 دولة جديدة على تغطية واسعة النطاق عبر Street View، مثل أستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا والدنمرك وفرنسا وأيسلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والفلبين ورواندا وصربيا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وسويسرا وأوروجواي.

وقالت جوجل إن كاميرات Street View المحمولة الخفيفة الوزن تساعد في التقاط الصور في أماكن إضافية.

ولم تستبعد جوجل الذكاء الاصطناعي من تحديث Google Earth، إذ لجأت جوجل إلى الذكاء الاصطناعي من أجل تحديث مجموعة من صورها لكل من Street View و Google Earth، مما زاد وضوحها.

كما استخدمت عملاقة البحث الذكاء الاصطناعي لإزالة الغطاء السحابي والضباب فوق بعض أجزاء الأرض، مما يمنح المستخدمين رؤية فضلى.

واعتمدت الشركة على نموذج الذكاء الاصطناعي +Cloud Score الذي يمكنه تعرف السحب وظلال السحب والضباب وإزالتها دون إزالة الجليد والثلج وظلال الجبال وأنماط الطقس الأخرى في العالم الحقيقي.

وأوضحت الشركة أن الصور التاريخية والتحديثات متاحة من خلال تطبيق Google Earth للأجهزة المحمولة ونسخة الويب، وهي ميزة كانت متاحة سابقًا فقط من خلال تطبيق أجهزة الحواسيب Google Earth Pro، الأمر الذي يسهل مقارنة الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية والصور الجوية لموقع ما على مدار السنوات.