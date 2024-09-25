تيك توك تنافس جوجل في مجال الإعلانات

تخطو تيك توك خطوة جديدة في طموحات البحث من خلال السماح للمعلنين باستهداف صفحة نتائج البحث، وذلك بعد بناء منتجها للبحث على مدار السنوات القليلة الماضية لمواجهة جوجل.

وأعلنت المنصة إطلاق “حملة إعلانات البحث” Search Ads Campaign، وهو حل بحث جديد قائم على الكلمات الرئيسية يتيح للعلامات التجارية الظهور في نتائج البحث.

وتتضمن صفحة نتائج البحث في المنصة إعلانات، مع أن العلامات التجارية أصبحت تتمتع الآن بالسيطرة الكاملة على كيفية ظهور محتواها عبر الصفحة.

ونظرًا إلى تأثير تيك توك في سلوك التسوق لدى المستخدمين، فإنه من المنطقي أن تمنح المنصة العلامات التجارية طريقة للوصول إلى المستهلكين أثناء البحث بنشاط عن شيء ما.

ويُعد الإطلاق تحديًا لأعمال إعلانات البحث في جوجل، وخاصة بالنظر إلى أن عملاقة البحث اعترفت بأن المستخدمين الشباب يتجهون إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي لعمليات البحث بدلًا من محرك بحثها.

وتُظهر أبحاث تيك توك أن أشخاصًا إضافيين يستخدمون تطبيقها بصفته محرك بحث، وتقول المنصة إن ما يصل إلى 57 في المئة من مستخدميها يستخدمون وظيفة البحث وأن ما يصل إلى 23 في المئة من المستخدمين يبحثون عن شيء ما في غضون 30 ثانية من فتح التطبيق.

وتقول المنصة إن العلامات التجارية تستطيع الوصول بفضل هذه الإمكانية الجديدة إلى المستخدمين عندما يستكشفون المحتوى بنشاط ويبحثون عن شيء محدد.

وتستطيع العلامات التجارية مواءمة إعلاناتها مع سلوكيات البحث المختلفة لمستخدمي تيك توك من أجل زيادة تأثير إعلاناتها.

وبناءً على اختبارها، وجدت تيك توك أن المعلنين الذين يشغلون إعلانات البحث بالإضافة إلى إعلانات الخلاصة يشهدون زيادة قدرها 20 في المئة في التحويلات في المتوسط.

ووجدت المنصة أيضًا أن إعلانات البحث توفر فرصة كبرى للتحويل مقارنةً بإعلانات الخلاصة.

وقال ديفيد كوفمان، رئيس قسم المنتجات والحلول العالمية لتحقيق الربح في تيك توك: “أصبحت تيك توك مكانًا للاكتشاف ومكانًا يأتي إليه المستخدمون للبحث”.

وأضاف: “متحمسون لتقديم طريقة جديدة للمعلنين للاستفادة من سلوكيات البحث المتعددة الأوجه في تيك توك، إذ يكتشف المستخدمون المحتوى عن قصد وعن طريق الصدفة”.

وتطرح المنصة “حملة إعلانات البحث” الآن في الولايات المتحدة، مع اختبارها في أسواق أخرى.