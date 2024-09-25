إتش بي تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات الطباعة

أعلنت إتش بي HP Print AI، وهو برنامج تروج له بصفته أول تجربة طباعة ذكية في الصناعة لمعالجة الإحباطات الشائعة التي يعانيها المستخدمون عند طباعة صفحات الويب.

وبصرف النظر عن الذكاء الاصطناعي، فإن البرنامج يهدف إلى تبسيط الطباعة وتحسينها من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الدعم.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأدوات، مع أن الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي ما تطلق عليه إتش بي اسم Perfect Output، وقد تحل هذه الميزة مشكلة الطباعة من صفحات الويب.

وتعيد ميزة Perfect Output تنسيق المحتوى، كما تعيد تنظيمه ليناسب الصفحة بطريقة تتطابق مع ما يراه المستخدم عبر الشاشة.

وتتخلص هذه الميزة من الكثير من المساحة البيضاء غير الضرورية الشائعة عند طباعة شاشات الويب ويمكنها اكتشاف المحتوى غير المرغوب وإزالته، مثل الإعلانات والنص غير الضروري.

وتقول الشركة إن الخوارزميات المضمنة تقلل المساحة البيضاء غير الضرورية وتتخلص من الإعلانات مع تحسين حجم الصورة، مما يجعل كل شيء متناسب كليًا مع الصفحة أول مرة.

ولا تقتصر ميزة Perfect Output على مواقع الويب، إذ تقول الشركة إنها تعالج مشكلة شائعة تتعلق بطباعة جداول البيانات، إذ قد تحدث مشكلة عبر الصفحات إذا تجاوزت الأعمدة حجم الصفحة.

وقالت الشركة إن Perfect Output تنشئ استباقيًا جدول بيانات قابل للطباعة دون تقسيم الجداول والرسوم البيانية عبر الصفحات.

وتطرح الشركة هذه الميزة لعملاء محددين بصفتها إصدارًا تجريبيًا. وصرحت إتش بي بأن Perfect Output تعمل مع أي من طابعات الشركة، طالما أن برنامج التشغيل الصحيح مثبت ومتصلة بجهاز حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 11.

كما يستخدم HP Print AI الذكاء الاصطناعي لتخصيص الدعم لكل مستخدم، إذ تقول الشركة إن تكنولوجيتها الذكية تتوقع احتياجات المستهلكين، وهو أمر مفيد عندما يتعلق الأمر بالإعداد وتذكر تفضيلات المستخدم.

ويوجد أيضًا روبوت محادثة يسمح بالاستعلامات القائمة على اللغة من خلال نموذج لغوي كبير خاص تسميه الشركة “نموذج لغة الطباعة”.

كما قدمت الشركة أيضًا إمكانية للطابعات التجارية لتعرف نوع المستندات الممسوحة ضوئيًا تلقائيًا واستخراج المعلومات بناءً على احتياجات عمل العميل.

وترتبط هذه الأدوات في الوقت الحالي ببرنامج التشغيل. وتقول إتش بي إنها تظهر بطريقة بارزة في التحديث القادم للتطبيق المقرر في العام المقبل.