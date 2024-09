Tecno تطلق هاتفها الذكي الجديد POP 9 5G

أطلقت Tecno هاتفًا ذكيًا اقتصاديًا جديدًا، ويأتي POP 9 5G بصفته خليفة لهاتف POP 8 الذي صدر في العام الماضي.

ويحتوي الجهاز على ترقيات كبيرة مقارنةً بسابقه. وتتمثل الميزة الفريدة للجهاز في شاشة بمعدل تحديث مرتفع واتصال الجيل الخامس 5G بسعر مناسب.

ويتميز هاتف Tecno الجديد بشاشة بقياس قدره 6.6 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا لتجربة مشاهدة سلسة مع ميزة Dynamic Port للإشعارات.

ومن ناحية التصميم، يحتوي الجهاز على جزيرة كاميرا مربعة الشكل عبر الجهة الخلفية وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الطاقة. كما أنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لتصنيف IP54 ومزود بمستشعر الأشعة تحت الحمراء.

وزودت Tecno الهاتف بالمعالج الثماني النواة MediaTek Dimensity 6300 مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت مع 4 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD.

ويحتوي هاتف Tecno الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX582، وعدسة ذكاء اصطناعي ثانوية. وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويستمد الهاتف الذكي الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا.

ومن ناحية البرامج، يعمل الجهاز بواجهة المستخدم HiOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

وتتضمن خيارات الاتصال في POP 9 5G شبكة 5G و 4G VoLTE المزدوجة والشبكة اللاسلكية ومنفذ USB-C و NFC.

وتطرح Tecno الهاتف بسعر قدره 115 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، و 120 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت. كما تقدم العلامة التجارية أيضًا غلافين إضافيين للجهة الخلفية.

Born to be fast! Get ready for #TECNOPOP9.

Featuring the Segment’s First 48MP Sony AI Camera, 8GB* RAM, 128GB Massive Storage, All-Directional NFC and more!

Sale starts 7th October. It’s the best time to POP to 5G 🙌

Learn more 👉 https://t.co/AAWPyVHB5y#TECNOMobile pic.twitter.com/ystcVJh7io

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) September 24, 2024