OpenAI تدعم مطوّري الذكاء الاصطناعي بمبادرة جديدة

أعلنت شركة OpenAI إطلاق “أكاديمية OpenAI“، وهو برنامج جديد يهدف إلى دعم المطورين والمنظمات التي تسعى إلى حل التحديات والمشكلات بالذكاء الاصطناعي.

ويهدف البرنامج بنحو أساسي إلى جعل الذكاء الاصطناعي متاحًا وذا فائدة لمجتمعات متنوعة حول العالم، بدءًا من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وستوفر OpenAI التدريب المتقدم والموارد التقنية للمطورين، مما يمكّنهم من توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والزراعة والتعليم والأنظمة المالية.

ووفقًا للبيان الرسمي للشركة، فإن برنامجها OpenAI Academy سوف يوفر ما يلي:

التدريب والإرشاد الفني: مع دعم من خبراء الشركة للمطورين والمنظمات الموجهة نحو الأهداف التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

أرصدة API: توزيع أرصدة أولية بقيمة قدرها مليون دولار أمريكي لتوسيع الوصول إلى نماذج OpenAI، مما يمكّن المشاركين من بناء وتطوير تطبيقات مبتكرة.

بناء المجتمع: تعزيز شبكة عالمية من المطورين للتعاون وتبادل المعرفة وتحفيز الابتكار الجماعي.

المسابقات والحاضنات: ويشمل ذلك التعاون مع الجهات المانحة للاستثمار في المنظمات التي تواجه التحديات في مجتمعاتها.

وستعلن الشركة قريبًا مزيدًا من التفاصيل حول كيفية الوصول إلى موارد الأكاديمية.

ومن خلال أكاديمية OpenAI، تتخذ OpenAI خطوات مهمة نحو دعم المطورين حول العالم للتصدي للقضايا الملحّة، وتعكس التزامها بدعم بيئة أكثر شمولًا وتيسيرًا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى هذا البرنامج الجديد، تدعم الشركة المطورين من خلال برامج أخرى. على سبيل المثال: نشرت الشركة حديثًا ترجمة احترافية لمعيار Massive Multitask Language Understanding (MMLU) إلى 14 لغة، منها اللغة العربية ولغاتٍ أخرى.