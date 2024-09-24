Insta360 تزود كاميرات الويب بإلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي

أعلنت Insta360 نسختين جديدتين من كاميرا الويب Link بتصميمات أصغر وقدرات تتبع آلية جديدة مُحسَّنة للعروض التقديمية أو البث المباشر.

وكانت الشركة قد أعلنت كاميرا الويب Link في عام 2022 مع مثبت ثنائي المحور يسمح لكاميرا الويب بتتبعك أثناء تحركك في الغرفة.

وتُعد Link 2 امتدادًا مباشرًا للكاميرا الأصلية، في حين تتخلى Link 2C عن مثبت المحور للحصول على حجم أصغر ووزن أخف وسعر أقل.

وزودت Insta360 الجيل الجديد من كاميرا الويب بميزة تقليل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتجاهل الميزة أشياء، مثل المحادثة القريبة، وصوت نقر لوحات المفاتيح وضوضاء المرور.

ويدعم كلا النموذجين مجموعة من ملفات التعريف الصوتية المختلفة، ويشمل ذلك التركيز الصوتي، وإلغاء الصوت وتوازن الموسيقى.

وتتميز الكاميرتان Link 2 و Link 2C بمستشعر بقياس قدره 1/2 بوصة مع إمكانيات محسّنة للإضاءة المنخفضة و HDR، مما يساعد في الحفاظ على تفاصيل إضافية في الإضاءة المنخفضة.

وتحتوي العدسة على فتحة قدرها f/1.8 وتتميز بنظام التركيز التلقائي لاكتشاف الطور PDAF. ويمكن للكاميرتان إنشاء تأثير Bokeh يشبه DSLR لطمس الخلفية. كما تدعمان ميزة استبدال الخلفية.

ويوفر المستشعر فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية. ويمكنك استخدام الكاميرتان في الاتجاه الأفقي أو الرأسي مع وضع 4K Portrait.

ويُعد وضع السبورة البيضاء الذكية مفيدًا إذا كنت تستخدم السبورة البيضاء أثناء عرضك التقديمي لأنه يضمن بقاء السبورة في الإطار والتركيز.

ويوجد أيضًا وضع DeskView للعرض التقديمي. ويمكن لنظام التركيز التلقائي لاكتشاف الطور التركيز على مسافة قدرها 10 سم فقط إذا كنت بحاجة إلى عرض منتج من قرب.

وتمتلك العدسة مجال رؤية قطري قدره 79.5 درجة، وتستخدم الكاميرتان تتبعًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لإبقائك في الإطار.

ويوجد وضع تتبع المجموعة الجديد للعروض التقديمية التي تتضمن عدة أشخاص. وأضافت Insta360 أيضًا مناطق التتبع المؤقت حتى تتمكن من الخروج من الإطار في مواقع معينة أو إخفاء مناطق معينة.

كما تستطيع التحكم بالذكاء الاصطناعي بالإيماءات، إذ يمكنك جعل الكاميرا تبدأ تتبع الذكاء الاصطناعي وتوقفه، أو تكبر الصورة وتصغرها، أو تمكين وضع السبورة الذكية. كما يمكنك التحكم في الكاميرتان باستخدام هاتفك الذكي.

وتتميز كاميرا Link 2 بمحورين مثبتين، مما ينتج لقطات سلسة ومستقرة أثناء تتبعك في جميع أنحاء الغرفة، كما تحتوي على وضع الخصوصية، الذي يوجه الكاميرا إلى الجهة السفلية ويكتم صوت الميكروفون.

وتتمتع كاميرتا Insta360 بحامل مغناطيسي، مما يسمح لك بتثبيتهما على الأسطح المعدنية. ويوجد مسمار ثلاثي القوائم للتثبيت التقليدي. وتتوافق كاميرتا Insta360 مع زوم وتيمز وتويتش ومنصات أخرى.

وتطرح Insta360 كاميرا Link 2 بسعر قدره 200 دولار، في حين تطرح كاميرا Link 2C بسعر قدره 150 دولارًا.