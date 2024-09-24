Duolingo تجلب الذكاء الاصطناعي إلى رحلتك لتعلم اللغة

أعلنت منصة التعلم عبر الهاتف المحمول Duolingo مزايا جديدة، ويشمل ذلك ألعاب المغامرات الصغيرة ومكالمات الفيديو للمساعدة في تعلم اللغة.

وجاء إعلان هذه المزايا الجديدة خلال مؤتمر المنصة السنوي Duocon 2024، وهي تُعد بمنزلة دفعة من جانب المنصة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور من أجل تعزيز تجربة التعلم لملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقال لويس فون آن، الرئيس التنفيذي لشركة Duolingo، في بيان: “تتمثل مهمتنا في تطوير أفضل تعليم في العالم وجعله متاحًا للجميع. نعتقد أن التكنولوجيا هي الطريقة الفضلى لفعل ذلك، وبفضل المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل مكالمة الفيديو والمغامرات، فإننا نبتكر طرقًا جديدة وغامرة لممارسة اللغات وبناء الثقة”.

ووفقًا للمنصة، فإن ميزة مكالمة الفيديو الجديدة تُعد قفزة إلى الأمام في ممارسة اللغة للمتعلمين. وتتيح هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمشتركي Duolingo Max التفاعل في محادثات عفوية وواقعية مع ليلي Lily، إحدى أشهر شخصيات المنصة.

وتحاكي ميزة مكالمة الفيديو الحوار الطبيعي وتوفر بيئة تدريب تفاعلية مخصصة. ويمكن للمتعلمين المبتدئين الاستفادة من الميزة لأن مكالمة الفيديو مصممة للتكيف مع مستوى مهاراتهم.

ومن خلال منح المتعلمين الفرصة للمحادثة في الوقت الفعلي، تبني مكالمة الفيديو الثقة اللازمة للتواصل الفعال في مواقف العالم الحقيقي.

وتتاح ميزة مكالمة الفيديو لمشتركي Duolingo Max الذين يتعلمون الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. ومن المفترض أن تأتي هذه الميزة قريبًا إلى دروس اللغة البرتغالية والإيطالية والألمانية.

وكشفت المنصة عن Adventures، وهي تجربة مبتكرة تشبه لعبة الاستكشاف التي تغمر المتعلمين في عالم المنصة النابض بالحياة.

وللمرة الأولى، يمكن للمستخدمين استكشاف الإعدادات الديناميكية وخطوط القصة، والتفاعل مع شخصيات المنصة المحبوبة.

وتتيح Adventures للمتعلمين تطبيق مهاراتهم اللغوية على سيناريوهات واقعية، من فحص جوازات سفرهم إلى طلب القهوة، ومزج المرح مع التعلم الوظيفي. وتتوفر Adventures عبر أجهزة أندرويد و iOS.

وتتوفر مغامرة واحدة فقط لكل وحدة دراسية، وهي متاحة فقط للمتحدثين باللغة الإنجليزية الذين يتعلمون الفرنسية، والمتحدثين بالإسبانية الذين يتعلمون الإنجليزية.

في شهر مارس، ذكرت المنصة أن هناك مشاريع شبيهة بالألعاب في مرحلة التطوير، وذلك تقديرًا لكيفية مساهمة الألعاب في تسريع عملية التعلم.