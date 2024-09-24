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10 آلاف تطبيق على نظام هواوي الجديد HarmonyOS NEXT
في أخبار اليوم:
- 10 آلاف تطبيق على نظام هواوي الجديد HarmonyOS NEXT
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- تيك توك تطرح ميزة الاشتراك المحدَّثة للمبدعين
- حظر روبوتات الذكاء الاصطناعي مجاناً مع كلاودفلير
- جوجل تطلق صندوقاً عالمياً للذكاء الاصطناعي
- هواوي تتخلى عن ويندوز في حواسيبها
- “إيدج” تطلق شركة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع الفضاء العالمي
- كاسبرسكي تطلق خدمة متطورة لتقييم أمن الأنظمة الصناعية في السعودية