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10 آلاف تطبيق على نظام هواوي الجديد HarmonyOS NEXT

24 سبتمبر 2024آخر تحديث: 24 سبتمبر 2024
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في أخبار اليوم:

  • 10 آلاف تطبيق على نظام هواوي الجديد HarmonyOS NEXT
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  • هواوي تتخلى عن ويندوز في حواسيبها
  • “إيدج” تطلق شركة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع الفضاء العالمي
  • كاسبرسكي تطلق خدمة متطورة لتقييم أمن الأنظمة الصناعية في السعودية
24 سبتمبر 2024آخر تحديث: 24 سبتمبر 2024
أقل من دقيقة
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