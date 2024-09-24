هواوي تعتزم إطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام HarmonyOS NEXT في أكتوبر

أعلنت هواوي رسميًا خططها لإطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام التشغيل HarmonyOS NEXT في الثامن من أكتوبر المقبل، وفقًا لما ذكرته الشركة الصينية في حدثها الإعلامي Huawei Connect 2024.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سعي الشركة إلى إطلاق النسخة النهائية من هذا النظام الجديد كليًا.

وستسمح النسخة التجريبية العامة للمستخدمين العاديين بتجربة نظام HarmonyOS NEXT لأول مرة، وتقديم ملاحظاتهم قبل الإطلاق الرسمي.

ومن الجدير بالذكر أن نظام HarmonyOS NEXT قد خضع لعدة مراحل تجريبية خلال الأشهر القليلة الماضية؛ فقد أطلقت هواوي النسخة التجريبية للمطورين بعد مؤتمر المطورين HDC 2024، ثم فتحت باب المشاركة في النسخة التجريبية المغلقة لمجموعة كبيرة من الأجهزة مثل Pura 70 وPocket 2 وغيرها.

وستشمل الدفعة الأولى من الأجهزة المؤهلة للنسخة التجريبية العامة من HarmonyOS NEXT سلسلة Mate 60 وسلسلة Mate X5 وجهاز MatePad Pro 13.2. ومن المنتظر أن توسّع هواوي قائمة الأجهزة المشاركة مستقبلًا، لتشمل إصدارات أخرى مثل سلسلة Pura 70 و Pocket 2 و MatePad Pro 11 وغيرها.

ويمكن للمستخدمين المهتمين التسجيل في برنامج النسخة التجريبية العامة من خلال تطبيق My Huawei، ومساعدة هواوي على تحسين النظام، والمساهمة في تطويره.

ويتخلى نظام التشغيل HarmonyOS NEXT تمامًا عن المكتبات الأساسية لنظام أندرويد، مما يعني أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على تشغيل تطبيقات أندرويد عبر هذا النظام. ومع ذلك، تدّعي هواوي أنها توفر حاليًا أكثر من 10 آلاف تطبيق أصلي للنظام تغطي 18 تصنيفًا مختلفًا، وتلبي 99.9% من احتياجات المستخدمين بالشراكة مع المطورين وشركات تقنية كبرى.

وسيعمل HarmonyOS NEXT كنظام تشغيل متكامل عبر أجهزة هواوي المختلفة, وتطلق الشركة نظامها الجديد بتصريحات متفائلة تفيد بأنه حقق في عام واحد الإنجازات التي حققها نظامي أندرويد وiOS في 17 عامًا.