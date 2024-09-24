ميتا تطور قدرات صوتية لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي

تخطط ميتا للإعلان هذا الأسبوع إبرامها صفقات مع ممثلين، من بينهم جودي دينش وكريستين بيل وجون سينا، ​​لإعطاء صوت لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Meta AI، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتوفر ميزة الصوت الجديدة للمستخدمين خيار اختيار صوت لمساعد الذكاء الاصطناعي المشابه لروبوت الدردشة ChatGPT من قائمة تضم خمسة مشاهير، من بينهم أيضًا أوكوافينا وكيجان مايكل كي، بالإضافة إلى مجموعة من خيارات الصوت العامة.

ومن المقرر أن تلعن عملاقة التواصل الاجتماعي قدرات الصوت في مؤتمرها السنوي Connect، الذي يبدأ يوم غدًا الأربعاء.

ومن المتوقع أيضا أن تكشف ميتا عن أول نسخة من نظارات الواقع المعزز في مؤتمرها السنوي Connect هذا العام وأن تناقش خريطة طريق الأجهزة الأخرى، مثل نظارات راي بان الذكية، التي تُعد أول منتج لها يتضمن نسخة صوتية من روبوت الدردشة Meta AI.

وتُطرح أصوات المشاهير في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية هذا الأسبوع عبر عائلة تطبيقات ميتا، التي تشمل واتساب وإنستاجرام وفيسبوك.

وأفادت وكالة بلومبرغ أول مرة في وقت سابق من هذا الصيف أن ميتا كانت تجري مناقشات مع المشاهير بخصوص استخدام أصواتهم لمشاريع الذكاء الاصطناعي.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، في الأسبوع الماضي عبر إنستاجرام مقطع فيديو ترويجي يظهر فيه جون سينا وهو يؤدي حركات بهلوانية أثناء ارتداء نظارات راي بان الذكية.

وكانت ميتا تتسابق لإيصال منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مليارات المستخدمين، إذ تتنافس مع OpenAI وجوجل للسيطرة على التكنولوجيا الناشئة. وتضيف ميتا قدرات جديدة إلى روبوت الدردشة وتزيد بروزه ضمن تجربة استخدام تطبيقاتها.

وقد عرضت OpenAI ميزة صوتية مماثلة لروبوت الدردشة في شهر مايو، مع أنها واجهت مشكلة مع الممثلة سكارليت جوهانسون بسبب تشابه الصوت.

ويستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي من ميتا حاليًا التفاعل في الدردشات النصية وتوليد الصور استجابة لمطالبات المستخدم.

وجربت الشركة في العام الماضي جلب المشاهير إلى المشروع من خلال إطلاق إصدارات شخصية تعتمد على النصوص من روبوت الدردشة مستوحاة من المشاهير، مع أن هذه الإصدارات لم تكتسب أي شعبية.

وانتقلت ميتا منذ ذلك الحين إلى التركيز على منتج AI Studio الذي يتيح لمنشئي المحتوى عبر منصاتها إنشاء إصدارات شخصية من روبوت الدردشة.