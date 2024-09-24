مقارنة بين ساعتي Apple Watch series 10 و Galaxy Watch7

تبرز ساعتا Watch Series 10 من آبل و Galaxy Watch7 من سامسونج في سوق الساعات الذكية بفضل المواصفات القوية التي تتمتع بها كلتا الساعتين؛ إذ تمتاز هذه الساعات بالتصاميم الجميلة مع دعم مزايا فريدة مصممة لتناسب تفضيلات المستخدم المختلفة.

تتضمن كلتا الساعتين مزايا متقدمة تسمح لك بتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية بدقة عالية، لكن هناك الكثير من الفروق بينهما، ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها كلتا الساعتين سنقدم فيما يلي مقارنة بين ساعتي Watch Series 10 من آبل و Galaxy Watch7 من سامسونج:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعتا Watch Series 10 من آبل و Galaxy Watch7 من سامسونج بتصاميم مختلفة تمامًا؛ إذ تأتي ساعة آبل Watch Series 10 في هيكل مربع الشكل وتتوفر بحجمين، هما: 42 ملم و 46 ملم، وتتوفر بطرز مصنوعة من الألمنيوم وأخرى من التيتانيوم.

وتأتي الطرز المصنوعة من الألمنيوم باللون الأسود والذهبي والفضي، وأما الطرز المصنوعة من التيتانيوم فتتوفر باللون الرمادي، أو الذهبي، أو التيتانيوم الطبيعي.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، تضم ساعة آبل شاشة OLED، تأتي بمقاس قدره 1.96 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 496 × 416 بكسلًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 46 ملم. وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 42 ملم فيضم شاشة بمقاس قدره 1.77 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 446 × 374 بكسلًا.

وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch7 فتأتي في هيكل دائري مصنوع من الألمنيوم، وتتوفر بحجمين، هما: 40 ملم و 44 ملم، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأخضر، والأبيض والفضي.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، تضم هذه الساعة شاشة من نوع Super AMOLED تأتي بمقاس قدره 1.5 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم. وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم فيضم شاشة بمقاس قدره 1.3 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا.

المعالج والمزايا الأساسية:

تعمل ساعة آبل Watch Series 10 بمعالج S10 الثنائي النواة وتأتي مع ذاكرة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch7 فتعمل بمعالج Exynos W1000 الخماسي النواة وتأتي مع سعة تبلغ 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 32 جيجابايت.

وفيما يتعلق بمزايا تتبع الصحة واللياقة البدنية، يمكن لساعتا آبل وسامسونج تتبع مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية بالإضافة إلى تتبع النوم والتوتر والتمارين الرياضية المختلفة ويشمل ذلك السباحة.

تتبع الأنشطة البدنية:

ساعة آبل Watch Series 10:

تتبع التدريبات المختلفة مثل: الجري وركوب الدراجات والسباحة وغير ذلك.

تقدم مقياس العمق لأنشطة الغطس.

تراقب شدة التمرين خلال أوقات مختلفة، مما يساعد المستخدمين في تجنب الإفراط في التدريب.

توفر مقاييس مفصلة عن السعرات الحرارية المحروقة.

ساعة سامسونج Galaxy Watch7:

تقدم تتبعًا شاملًا للأنشطة الرياضية المختلفة.

تتضمن مؤشر AGEs الذي يقدم نظرة عامة على الصحة الأيضية وعملية الشيخوخة البيولوجية.

تقيس السعرات الحرارية المحروقة.

تتبع النوم:

ساعة آبل Watch Series 10:

تراقب مدة النوم وجودته، وتوفر رؤى عن أنماط النوم.

تتضمن مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم الجديدة.

ساعة سامسونج Galaxy Watch7:

تتضمن مزايا لتتبع النوم مع تحليل مفصل لجودة النوم.

تتضمن مزية اكتشافات انقطاع النفس في أثناء النوم ومزايا إضافية تتعلق بالشخير.

مزايا مراقبة الصحة:

ساعة آبل Watch Series 10:

مزودة بمستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب وتتبع مستوى الأكسجين في الدم.

توفر رؤى عن الصحة العامة من خلال مقاييس صحية مختلفة.

ساعة سامسونج Galaxy Watch7:

تتضمن مستشعر BioActive لمراقبة معدل ضربات القلب بدقة ومجموعة من المؤشرات الصحية الأخرى.

توفر درجة طاقة يومية من 0 إلى 100 وتوفر نصائح مخصصة للتحسين.

التوافق مع الأجهزة:

تتوافق ساعة آبل Watch Series 10 حصريًا مع هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 18، وأما ساعة Galaxy Watch7 فتتوافق مع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 11 أو الإصدارات الحديثة.

عمر البطارية:

يمكن لساعة آبل Series 10 الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة، ويمكن أن تستمر ساعة سامسونج Galaxy Watch7 بالعمل لمدة تصل إلى 22 ساعة.

السعر:

تُباع ساعة آبل Watch Series 10 بسعر يبدأ من 399 دولارًا، وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch7 فتُباع بسعر يبدأ من 299 دولارًا.