مرسيدس تنافس تسلا في مجال القيادة الذاتية

تنافس مرسيدس تسلا في التكنولوجيا التي تشكل جوهر الروح التكنولوجية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

ورفعت شركة صناعة السيارات الألمانية السرعة القصوى لنظام القيادة الذاتية Drive Pilot من 65 كم في الساعة إلى 95 كم في الساعة، وإن كان ذلك في ألمانيا فقط في الوقت الحالي.

وقدمت مرسيدس القيادة الذاتية من المستوى الثالث دون استخدام اليدين والعينين من خلال التقنية المسماة Drive Pilot.

وتتضمن مجموعة أجهزة الاستشعار لنظام Drive Pilot كاميرات ووحدات رادار وأجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية ووحدة ليدار، بالإضافة إلى النظام العالمي لتحديد العالي الدقة والوصول إلى خرائط عالية الدقة تُحدث باستمرار.

وفي السابق، لم يكن من الممكن استخدام نظام Drive Pilot إلا بسرعات أقل من 65 كم في الساعة.

ووجد مهندسو مرسيدس في ألمانيا طريقة لتعزيز التكنولوجيا، إذ أعلنت الشركة حصول نظام Drive Pilot على ترقية كبيرة في ألمانيا.

وبدءًا من أوائل عام 2025، ستحصل مركبات مرسيدس المجهزة بنظام Drive Pilot على ترقية للسرعة.

وبدلًا من الالتزام بسرعة تصل إلى 65 كم في الساعة، يستطيع نظام Drive Pilot المحسن قيادة السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 95 كم في الساعة على طريق أوتوبان الألماني.

وقال ماركوس شيفر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مرسيدس، إن زيادة السرعة تسمح لسائقي مركباتها باستخدام وقتهم بكفاءة كبرى.

ووفقًا للشركة، قد يشمل ذلك أنشطة ثانوية، مثل العمل، وتصفح الإنترنت، ومشاهدة التلفاز أو حتى بث فيلم أثناء قيادة Drive Pilot للسيارة.

وتقول مرسيدس إن التحديث الجديد لن يتطلب أي معدات خارجية جديدة، مثل ليدار أو الرادار أو معدات الكاميرا، بل إنه تحديث برمجي ينتظر إعادة التصديق من هيئة النقل الفيدرالية الألمانية.

وبمجرد أن تصدق الجهات التنظيمية على التحديث الجديد، يمكن لمالكي Drive Pilot الحاليين الترقية مجانًا، أو يمكن لمالكي المركبات المؤهلين دون Drive Pilot شرائه مقابل رسوم قدرها 5950 يورو.

وفي ألمانيا، يبلغ الحد الأقصى للسرعة للمركبات الذاتية القيادة ما يصل إلى 130 كم في الساعة، وتسعى مرسيدس إلى الوصول إلى هذه السرعة بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تختبر المستوى الرابع من القيادة الذاتية على الطرق الصينية. ومن شأن هذا المستوى تمكين السيارة من العمل بمفردها في ظل ظروف محددة لمدة طويلة.

وتهدف مرسيدس إلى تطوير نظام من المستوى الخامس قادر على العمل بمستوى السائق البشري.

وصممت الشركة نظام Drive Pilot ليستخدمه مالكو مرسيدس على الطرق السريعة، وتحديدًا على المسار الأيمن من الطريق السريع مع وجود مركبة أخرى أمامها لتتبعها.

وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل السلامة، تتيح مرسيدس للسائقين الآخرين على الطريق معرفة أن السائق خلف عجلة القيادة يستخدم هذه الميزة.

وبدءًا من نماذج عام 2026، ستتوفر سيارات S-Class و EQS المجهزة بنظام Drive Pilot بأضواء فيروزية للإشارة إلى السائقين الآخرين بأن الميزة قيد الاستخدام.