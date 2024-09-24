لوجيتك تطلق منصة MX Creative للإبداع الرقمي

أعلنت لوجيتك إطلاق منصة MX ​​Creative، التي تتيح للمبدعين الرقميين التركيز على أعمالهم الفنية في جين تسهل المهام، مثل التحرير المرئي مع قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وتستهدف هذه النوعية من الأدوات المبدعين. ومع الوصول الفوري إلى عناصر التحكم الأساسية والتخصيص النهائي، تعمل منصة MX Creative على تبسيط العمل وأتمتة المهام المتكررة.

وقال أناتولي بوليانكر، المدير العام لوحدة أعمال MX في لوجيتك: “صممنا منصة MX Creative لمساعدة الناس في إعادة تعريف عملهم، وتمكينهم من العمل بذكاء وسرعة”.

وأضاف: “مع أحدث الإضافات إلى منظومة MX من لوجيتك، فإننا نستفيد من الاتجاهات الرئيسية لتسهيل الإبداع الرقمي والتصميم الثلاثي الأبعاد والحوسبة المكانية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي”.

وتتمتع المنصة بمكونات إضافية مخصصة لتطبيقات أدوبي الشهيرة، مثل Photoshop و Lightroom Classic و Premiere Pro و After Effects و Audition و Illustrator.

وتعزز منصة MX Creative القدرة على العمل مع إمكانات الذكاء الاصطناعي، مثل Generative Fill في Photoshop و Text-Based Editing في Premiere Pro.

وتأتي كل منصة مع عضوية Adobe Creative Cloud All Apps مجانية لمدة ثلاثة أشهر، مما يوفر قيمة كبيرة لكل من المستخدمين الجدد والحاليين.

وقالت لوجيتك: “تتمثل رؤيتنا في بناء منظومة متقدمة للمستخدمين المتقدمين، مثل مطوري البرامج والمحترفين الإبداعيين والمهندسين، الذين يستخدمون الحاسوب يوميًا ويقضون ثماني ساعات في اليوم. تُعد هذه الأجهزة الطرفية مهمة جدًا لتحقيق الإنتاجية”.

وتوفر منصة MX Creative تنوعًا وتجربة مخصصة لكل مستخدم. وتتميز بلوحة مفاتيح بمفاتيح عرض ديناميكية للوصول إلى أهم الإجراءات وتشغيلها، إلى جانب لوحة اتصال قابلة للتخصيص تعمل بصفتها وحدة تحكم ذكية في التنقل التناظري.

ومع برنامج +Logi Options المجاني، توفر المنصة تكاملًا سلسًا للتطبيقات عبر ويندوز وماك، مع عناصر تحكم قابلة للتخصيص، وإضافات، وحسابات، وأيقونات متاحة من خلال سوق لوجيتك.

وعند التعامل مع التطبيقات الإبداعية، فإنك بحاجة إلى تذكر اختصارات معقدة لتكون منتجًا، وتحتوي منصة MX Creative على أزرار للتعامل مع هذه الاختصارات.

وتتضمن المنصة لوحة مفاتيح MX Creative، وهي جهاز سلكي يحتوي على تسعة مفاتيح LCD تتغير ديناميكيًا وفقًا للتطبيق المستخدم.

ويمكن للمستخدمين المحترفين تعيين وظائف لهذه المفاتيح حسب الحاجة حتى لا يضطروا إلى القلق بخصوص حفظ هذه الاختصارات.

وفي الوقت نفسه، يمكن أيضًا تعيين مهام لوحة الاتصال الإبداعية سياقيًا. وتأتي مع حسابات محددة سابقًا لتطبيقات أدوبي، وتغير وظيفتها عند تغيير التطبيق، مما يسهل الحياة على المجتمع الإبداعي.

وتطرح لوجيتك منصة MX Creative للبيع بسعر قدره 200 دولار، وهي متوافقة مع أنظمة التشغيل ويندوز وماك.