“كور 42” تطلق تطبيق “Compass Chat” وتعزز منصتها بنماذج ذكاء اصطناعي جديدة

أطلقت شركة (كور 42)، التابعة لمجموعة (جي 42) الإماراتية، نسخة مطورة من منصة (Compass)، التي تقدم مجموعة واسعة من المزايا وأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل: (GPT-4o)، و(JAIS 30B)، كما أطلقت تطبيق (Compass Chat)، المصمم لتعزيز إنتاجية الأفراد والشركات على حد سواء.

مزايا تطبيق (Compass Chat):

أطلقت شركة (كور 42) تطبيق (Compass Chat) لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وiOS، لمساعدتهم عبر إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز إنتاجيتهم، وتحسين كفاءة عمل المؤسسات.

ويتكامل التطبيق مع خدمة (Entra ID) التي تسهل عملية تسجيل المستخدمين مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان. كما يعتمد التطبيق على تقنية (RAG) التي تُمكن النماذج اللغوية من البحث عن المعلومات من مصادر خارجية موثوقة لضمان توليد معلومات دقيقة للمستخدم.

ويتكامل التطبيق أيضًا مع أداة (Confluence) المخصصة لتعاون فرق العمل في إدارة المشاريع، كما أن تطبيق (Compass Chat) مدعوم بخدمة التخزين السحابي (Azure Blob Storage) التي توفر إمكانية تخزين كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة مثل الصور والفيديوهات والمستندات.

وتعليقًا على ذلك، قال راجو تشاكرا فارذي، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الهندسة في شركة (كور42): “يُعدّ تحسين منصة (Compass) وطرح تطبيق (Compass Chat) هو خير دليل على التزامنا بتوفير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي. ونحن فخورون بتقديم هذه المنصة التي تساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “يتيح تطبيق (Compass Chat) الجديد الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4o وJAIS 30B، مما يضمن قدرات متقدمة في معالجة اللغة. ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، ويوفر تجربة دردشة سلسة ومزامنة البيانات في مختلف الأجهزة، مما يساعد المستخدمين في تحسين إنتاجية أعمالهم سواء من داخل مكاتبهم أو أثناء تنقلهم”.

إطلاق النسخة الجديدة من منصة (Compass):

صُممت منصة (Compass) لتتيح للعملاء والشركاء استخدام مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المحسنة سابقًا، مثل: GenAI، وEmbeddings، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة الطبيعية، بسهولة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) المحسنة.

كما تقدم هذه المنصة المتطورة إمكانية الوصول إلى العديد من النماذج المفتوحة المصدر، بما يشمل: أحدث إصدارات نموذج (جيس) Jais، وهو النموذج اللغوي الكبير باللغة العربية الأعلى جودة على مستوى العالم، ونموذج (GPT-4o) من شركة (OpenAI)، ونموذج (Llama3) من ميتا.

وتسعى شركة (كور 42) من خلال إطلاق النسخة الجديدة من منصتها (Compass) إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، إذ توفر المنصة مجموعة متكاملة من الأدوات والحلول الذكية التي تمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان أعلى معايير الأمان وحماية البيانات.