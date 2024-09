“كور 42” تطلق تطبيق “Compass Chat” وتعزز منصتها بنماذج ذكاء اصطناعي جديدة

أطلقت شركة (كور 42)، التابعة لمجموعة (جي 42) الإماراتية، نسخة مطورة من منصة (Compass)، التي تقدم مجموعة واسعة من المزايا وأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل: (GPT-4o)، و(JAIS 30B)، كما أطلقت تطبيق (Compass Chat)، المصمم لتعزيز إنتاجية الأفراد والشركات على حد سواء.

أطلقت شركة (كور 42) تطبيق (Compass Chat) لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وiOS، لمساعدتهم عبر إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز إنتاجيتهم، وتحسين كفاءة عمل المؤسسات.

ويتكامل التطبيق مع خدمة (Entra ID) التي تسهل عملية تسجيل المستخدمين مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان. كما يعتمد التطبيق على تقنية (RAG) التي تُمكن النماذج اللغوية من البحث عن المعلومات من مصادر خارجية موثوقة لضمان توليد معلومات دقيقة للمستخدم.

Introducing Compass Chat by #Core42: Your AI-powered assistant for Android & iOS. Elevate productivity with GPT-4o & Jais 30B models, built-in security, bilingual support, and synced chats.

