جوجل تعزز Workspace بالذكاء الاصطناعي التوليدي

تسعى جوجل إلى جعل نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini جزءًا أساسيًا من مجموعة الإنتاجية Workspace، التي قد تشهد اعتماد روبوت الدردشة من ملايين المستخدمين الآخرين.

وبهدف تعزيز الإنتاجية لكل نوع من أنواع الأعمال، أعلنت عملاقة البحث تضمين تطبيق Gemini المستقل بصفته أساسيًا في خطط Workspace Business و Workspace Enterprise و Workspace Frontline بدءًا من وقت ما في الربع الرابع، مما يحل محل الحاجة إلى شراء الإضافة المنفصلة Gemini.

وفي أحدث تدوينة، تقول جوجل إن Gemini يخضع لشروط المؤسسة نفسها بطريقة مشابهة لخدمات Workspace الأساسية الأخرى، مثل جيميل والمستندات، ولن يستخدم Gemini بيانات المؤسسة أو الاستجابات المولدة أو مطالبات المستخدم لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي أو تحسينه.

ويوفر التكامل قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي الأساسية عبر مجموعة Workspace بالكامل، ويستطيع العملاء تحديد كيفية تعامل Gemini مع أنواع مختلفة من المطالبات بأنفسهم.

ويستطيع مسؤولو Workspace إدارة تخزين Gemini للاستجابات المولدة ومطالبات المستخدم، وتحديد مدة التخزين.

كما يحمل Gemini الآن شهادات معايير الأمان والخصوصية SOC 1/2/3 و ISO 27701، مما يمنح المؤسسات راحة البال عند الاستخدام المؤسسي لروبوت الدردشة.

وأوضحت جوجل أن إدماج نماذج Gemini في منصة Workspace يهدف إلى مساعدة الموظفين في الشركات من جميع الأحجام على العمل بإنتاجية.

ومن أجل تعزيز الأمان تجاه البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت، تقدم جوجل الأداة الجديدة Security Advisor التي تقدم رؤى مباشرة إلى صندوق بريد مسؤول تكنولوجيا المعلومات مع توصيات مخصصة للمساعدة في تعزيز وضع الأمن في المؤسسة.

وتتضمن Security Advisor مجموعة من مزايا التصفح الآمن وحماية البيانات لمتصفح كروم وبريد جيميل والتخزين السحابي Google Drive، ويشمل ذلك تجربة موجهة لتنفيذ دفاعات التهديد الموصى بها وتدابير أمان الحساب وسياسات حماية البيانات.

ومن المفترض طرح الأداة الجديدة Security Advisor لمشتركي إصدار Workspace Business خلال الأسابيع القليلة المقبلة.