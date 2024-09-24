جوجل تضيف مزايا جديدة إلى محرر الفيديو في Google Photos

أعلنت شركة جوجل إضافة مزايا جديدة إلى محرر الفيديو في تطبيق الصور التابع لها Google Photos، وتهدف تلك المزايا الجديدة إلى تسهيل عملية تحرير الفيديو عبر أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بتحقيق تعديلات مميزة في مقاطع الفيديو دون جهد كبير من المستخدم.

وأوضحت جوجل عبر منشور لها في منتدى الدعم الخاص بها المزايا المرتقبة في التحديثات القادمة للتطبيق، وهي تشمل وضع أدوات التحرير المفضلة في الواجهة، مما يجعل عملية التحرير سلسة وسريعة، وتحديث أداة القص لتصبح أكثر دقة من أجل قص اللقطات بنحو مثالي.

وأضافت جوجل أيضًا زر التحسين التلقائي الذي يعمل على تثبيت الفيديو وتقليل الاهتزاز وتحسين جودة الألوان بضغطة زر واحدة، بالإضافة إلى أداة التحكم في السرعة لزيادة سرعة الفيديو أو إنشاء مقاطع بطيئة الحركة بسهولة.

ومن المزايا البارزة في التحديث الجديد “الإعدادات المسبقة Presets”، وهي إعدادات معتمدة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعمل تلقائيًا على قص الفيديو وضبط الإضاءة والتحكم في السرعة، أو تطبيق تأثيرات مثل تأثير تتبع الحركة الديناميكي للعنصر الرئيسي، أو التكبير في اللحظات المهمة، أو عمل تأثير التصوير البطيء بسهولة.

وصرّحت جوجل بأن إطلاق تلك المزايا الجديدة لمحرر الفيديو سيكون تدريجيًا، دون تحديد جدول زمني لوصولها إلى كافة المستخدمين. لذا يُنصح بتحديث تطبيق الصور Google Photos إلى آخر إصدار متاح للاستفادة من تلك المزايا في أقرب وقت.